Que el Congreso Nacional no sea una “cueva de fueros”

Hace unos pocos meses, allá por marzo de este año, la Legislatura de la Provincia del Neuquén sancionó la ley que se conoce como de “ficha limpia”, estableciendo una serie de situaciones que impiden a una persona postularse como candidato a un cargo electivo provincial o municipal. Incluso no permiten a una persona ser funcionario del Poder Ejecutivo.

Hablamos de “ficha limpia” provincial y municipal, en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Más o menos contemporáneamente, por mayo de este año, el Congreso Nacional rechazó sancionar similar herramienta, que sería aplicable para las candidaturas a cargos nacionales. En el marco de este debate legislativo sobre la necesidad de “ficha limpia” en el nivel nacional, en noviembre de 2024, una legisladora nacional, en plena sesión de la Cámara de Diputados, exhortó a sus pares a avanzar con la iniciativa diciendo "queremos que este Congreso vuelva a ser honorable y no la cueva de fueros para los ladrones a la patria".

Seguramente la diputada nacional aludió entonces a las actitudes repudiables de algunas personas que ven en las candidaturas electorales una vía para protegerse de investigaciones judiciales que las alcanzan. Un Congreso “poco honorable”, imaginamos, sería aquel al que llegan personas que no se guían por las reglas de la buena política, sino que solo persiguen esconderse y ponerse a resguardo de persecución judicial y legal.

Eso son los benditos “fueros”. Cuando escuchamos hablar de los “fueros”, son privilegios e inmunidades de determinadas personas para no ser detenidas mientras tengan mandato legislativo vigente. Es obvio que tales “fueros” provocan una enorme desigualdad entre los ciudadanos, porque ni usted, ni yo, ni nadie que no sea Senador o Diputado, podría invocar los “fueros” en caso de ser investigado, llamado a declarar, o se pida una medida de detención preventiva o de cumplimiento de condena.

Ese es el tema cuando se habla de “fueros”, son protecciones para los legisladores. Pero esas protecciones, en origen, fueron pensadas para proteger la función que esas personas deberían cumplir a favor de la sociedad a la que representan. Esos “fueros” han sido pensados como la garantía para que una persona electa popularmente por medios democráticos, puede ejercer con libertad y plenitud su función. El “fuero” sería el paraguas para poder hacer bien el trabajo de legislador, y generar buenas leyes y buenos debates a la vista de todo el mundo.

Sin embargo, en esta carrera acelerada hacia el deterioro profundo de todas las instituciones, los valores, los principios, los derechos ciudadanos, el rol de los “fueros” se ha invertido: Es el salvavida al que se abrazan las malas personas que se lanzan de cabeza a los cargos electivos, buscando escapar de persecuciones judiciales por hechos delictivos, usualmente de corrupción pública y política.

Entonces, en este desvío, los “fueros” ya no protegen a la gente, protegen indebidamente a las malas personas que manipulan el sistema y se meten a los empujones en los senados, cámaras de diputados, legislaturas, concejos deliberantes. A qué viene esto, se preguntarán ustedes. Hace unos días se ha conocido en la región la supuesta intención de la señora Gloria Ruiz de postularse para algún cargo electivo nacional. Se ha hablado de un supuesto interés de postularse para un cargo en el Senado de la Nación, que se disputará en octubre próximo.

Para esto, se dice que se han actualizado apoderados y asesores, para poner en condiciones los registros electorales en el fuero federal del partido que dirige la señora Ruiz, que fundó en la ciudad de Plottier, y que luego participó en el frente que la llevó en abril 2023 a salir victoriosa en la fórmula Figueroa-Ruiz. Pero, aunque poco se hable, la señora Gloria Ruiz asumió y ejerció la Presidencia de la Legislatura provincial entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, como vicegobernadora electa, proclamada y asumida de la Provincia del Neuquén.

Y, en diciembre de 2024, la señora Gloria Ruiz fue destituida del cargo al que había llegado por elección popular. La destitución y abrupto cese de la función institucional fue consecuencia de un proceso de juzgamiento ocurrido en el interior de la propia Legislatura Provincial, en el mismo seno de los 35 diputados que la señora Ruiz presidía. Y fue destituida por inhabilidad moral, por haber constatado los diputados provinciales que habría incurrido en una serie de irregularidades incompatibles con el rol que se espera de una persona que ejerce la Vice gobernación de la provincia.

Han transcurrido 7 meses, y ahora parece empezar a escucharse que habría intenciones de postularse a un cargo nacional. Si, seguramente ustedes estarán haciendo ahora similar esfuerzo mental que yo hice sobre la situación institucional que relato ¿Qué pasó desde esa gravísima decisión institucional de remover a una Vicegobernadora imputándole inhabilidad moral hasta ahora?¿Qué hizo la Señora Ruiz para contrarrestar esa imputación tan grave como de “inhabilidad moral”?¿Cómo ha hecho la Señora Ruiz para reconstruir esa afrenta a su moralidad?

Porque quiero presumir que, si la señora Gloria Ruiz tiene hoy alguna intención de proponer al electorado neuquino una propuesta para llegar al Congreso de la Nación, tendrá que empezar por mostrar a la ciudadanía cuyo voto espera, que ha pasado con esa destitución desde la Legislatura, con abrumadora mayoría de votos de distintos bloques partidarios.

Pues bien, lamentablemente no puedo ayudar con demasiada información que muestre un camino eficiente de medidas y actitudes de la Señora Ruiz que haya aclarado las imputaciones que escuchamos desde diciembre de 2024, o que al menos siembren la duda sobre la veracidad de lo que escuchamos de diputados y de funcionarios judiciales.

La señora Ruiz, por lo que he pedido consultar y revisar, no tiene activo ningún trámite judicial local para intentar cuestionar legalmente la destitución. Me dicen que solamente hizo una presentación de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2024, que no ha tenido ningún movimiento, y que varias voces expertas en temas constitucionales y de criterios de la Corte Nacional sostienen que no tiene chance alguna.

Y, en materia de investigación penal local, hemos escuchado, y la prensa ha difundido, que avanza la investigación, y que la señora Ruiz no habría sido muy diligente para aportar la información y documentación de respaldo que la Fiscalía ha requerido. Incluso hemos escuchado que pese a los meses transcurridos y de haber tenido conocimiento sobre determinadas imputaciones de contenido patrimonial, al serle requeridas explicaciones, pidió una prórroga y luego aportó informes que en opinión de algunos no serían muy consistentes.

Entonces, a 7 meses de una de las decisiones institucionales más relevantes que se recuerde en la provincia, que ha implicado remover del cargo a una vicegobernadora electa en el primer año de su mandato constitucional, no tenemos -al menos yo no tengo, y pido disculpas- información clara sobre qué defensa enérgica y detallada ha hecho la señora Ruiz sobre el tema institucional y sobre las imputaciones penales que parecen estar abiertas y en avance.

Entonces, perdón lo simple de mi razonamiento, con todo esto pendiente, surge la idea de emprender un proyecto de campaña política, ¿De postulación a un cargo nacional? No tiene sentido teorizar sobre efectos de la ley provincial de ficha limpia, porque las únicas elecciones de este año 2025 son nacionales, y habría que ver si la ley provincial podría tener algún impacto en un intento de oficialización de candidatura en fuero nacional federal. En principio parece que una ley provincial electoral no podría tener aplicación en una elección nacional en distrito provincial, pero creo que algunas personas lo han estado debatiendo y estudiando, pensando sobre todo que los cargos nacionales de diputados y senadores no dejan de ser representativos de la ciudadanía y la provincia de Neuquén.

Se verá a futuro el tema legal y judicial ¿Pero, en este cuadro judicial que atraviesa y no parece tener muy activo la señora Gloria Ruiz, no debería ocurrir que un intento de acceder a un cargo legislativo nacional encubra o de cualquier modo esté motivado en la preocupación por su situación y la expectativa de adquirir “fueros”? Digo, como señalaba al principio, los “fueros” fueron creados como protección de la sociedad, no para personas que tienen cuestiones pendientes con la sociedad o con las instituciones.

La mala política de los últimos años nos ha demostrado que todo es posible, que no hay capacidad de asombro que se agote, que nos inundan las actitudes sinvergüenzas que personas que no persiguen el bien común de nadie, más que el bien individual propio. Eso no es política, al menos en el concepto digno y serio de otros tiempos. Ese no puede ser el camino para integrar el Congreso de la Nación, que debería estar reservado para personas probas, transparentes, con curriculum y sin prontuario, que demuestren preocupación y pasión por defender sus derechos, porque así muestran como defenderán los derechos y necesidades de la comunidad a la que representan.

El Congreso debe ser un espacio digno y honorable. El Congreso no puede ser -como dijo esa diputada nacional en noviembre 2024- “una cueva de fueros”. Como siempre, de nosotros dependerá.