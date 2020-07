Quinteros: “Tuvimos una caída del 40% de los ingresos”

El vicepresidente de Patagonia Rugby, Matías Quinteros, habló en el programa “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera. En la charla, se tocaron distintos temas como la situación económica y los aportes que bajará la Unión Argentina de Rugby a las distintas uniones y clubes. “Nos reunimos sobre los aportes de la UAR. No tenemos detalles de cuanto bajaría la UAR, pero sí que todos los clubes afiliados a la Unión del Alto Valle vamos a tener un aporte. Tenemos que hacer un estudio para que la UAV sepa la situación de cada club. Todo aporte que el club pueda recibir, es bienvenido” comentó. Cuando se le consultó sobre la situación societaria del club, dijo ”Con la pandemia tuvimos una caída del 40% de los ingresos del club, pudimos hacer que todos los socios estén adheridos al debito automático y eso ayudó”.

Respecto a las obras en el club, contó “Los tiempos nunca son como uno quisiera. El proyecto ya estaba firmado, se atrasó el inicio de las obras y nos enganchó la cuarentena. La empresa de Buenos Aires no puede venir y no podemos saber cómo está el avance y no podemos saber si falta nomas colocar la alfombra“.

Aprovechando que Quinteros también es entrenador del club, se le consultó sobre cómo se imagina la vuelta siendo un deporte de contacto muy riguroso. “Vamos a tener que volver de 0, nos va a llevar un tiempo largo una vez que podamos arrancar las actividades. Estamos lejos de poder volver al entrenamiento con contacto. Tuvimos un par de amistosos pero hace unos 8 meses que no tenemos competencia”.

La entrevista completa: