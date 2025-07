Conoce el modelo estonio que llegó a Neuquén y busca cambiar la forma de hacer trámites para siempre

En una era de transformación digital Neuquén no quiere quedarse atrás. Por eso busca emular el modelo de vanguardia a nivel mundial. El de Estonia, que se convirtió en pionera global con un sistema administrativo basado en un principio sencillo pero revolucionario: el ciudadano solo debe proporcionar sus datos una vez. Conocido como el modelo "Once Only", este sistema está íntimamente ligado a una infraestructura de interoperabilidad digital, donde todos los organismos públicos —y algunos privados— pueden intercambiar datos de forma segura, eficiente y transparente. Este modelo ahora, llegó a Neuquén.

La herramienta clave para hacerlo posible es X-Road, una plataforma de intercambio descentralizada que permite a las instituciones acceder a la información necesaria sin necesidad de repetir trámites o pedirle al ciudadano que cargue una y otra vez los mismos datos. El resultado: trámites más rápidos, reducción de la burocracia y un salto de calidad en la experiencia ciudadana.

El origen del modelo: Estonia y una decisión estratégica post independencia

La historia de este sistema comienza en los años 90, cuando Estonia recupera su independencia de la Unión Soviética en 1991. Con recursos escasos y sin una infraestructura administrativa tradicional, el país decidió apostar por una solución innovadora: construir un Estado digital desde cero. En 1996 lanzaron el programa "Tiigrihüpe" (Salto del Tigre), que llevó computadoras e internet a las escuelas, y sentó las bases para la digitalización nacional.

Los trámites en Neuquén son cada vez más digitales

En el año 2000, se lanzó el proyecto piloto de X-Road, y para 2001 ya estaba en funcionamiento oficial. Con el tiempo, el sistema fue fortaleciéndose y, tras los ataques cibernéticos de 2007 —atribuido a actores vinculados al gobierno ruso—, se consolidó una de las infraestructuras de seguridad digital más sólidas del mundo. Estonia no solo resistió, sino que aprendió: fortaleció la trazabilidad de sus datos, incorporó tecnologías de encriptación avanzada y se convirtió en modelo global de soberanía digital.

Hoy, X-Road conecta más de 450 organizaciones, más de 3.000 servicios y supera los 2.000 millones de transacciones anuales, siendo la base del ecosistema digital del país.

La llegada a Argentina y luego desembarco en Neuquén

Inspirado por el modelo estonio, el ingeniero Gustavo Giorgetti, quien hoy se encuentra articulando con provincia y es, a su vez, especialista en innovación tecnológica y gobierno digital, comenzó a impulsar la idea de aplicar un sistema interoperable en Argentina. A través de diversas experiencias públicas y privadas, fue adaptando los principios de X-Road al contexto local, trabajando con conceptos como "Once Only" y procesos interinstitucionales automatizados.

Giorgetti junto a autoridades del CAF hablando del caso neuquino

En Neuquén, su iniciativa encontró eco gracias al respaldo político del ministro de Energía y Recursos Naturales Rubén Etcheverry, quien promovió la digitalización de la gestión pública como un eje estratégico de desarrollo. Desde entonces, Neuquén comenzó a diseñar su propia plataforma de integrabilidad, centrada en cuatro pilares: compartir datos desde fuentes auténticas, cocrear procesos digitales entre organismos, liberar servicios accesibles para el ciudadano y asegurar trazabilidad de cada operación.

Con más de un millón de intercambios digitales registrados, la experiencia neuquina empieza a mostrar resultados concretos: eliminación de trámites duplicados, automatización de certificaciones y mejoras en la interacción ciudadano-Estado.

Cómo funciona el sistema y por qué puede cambiarlo todo

A nivel técnico, la interoperabilidad se basa en una arquitectura distribuida: cada organismo conserva su base de datos, pero todos se conectan mediante una capa común —segura y auditada— que permite intercambiar información en tiempo real. Esto evita la duplicación de datos, los errores humanos y las demoras innecesarias.

El ministro Rubén Etcheverry es uno de los artistas fundamentales de esta transformación

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su enfoque en la transparencia. Cada vez que una entidad accede a los datos de un ciudadano, ese acceso queda registrado. De esta manera, el ciudadano puede saber quién consultó su información, cuándo y para qué. Además, la seguridad de la plataforma se basa en estándares de cifrado robustos y mecanismos de autenticación que garantizan la integridad de cada transacción.

Para la gestión pública, esto representa una verdadera revolución. Permite diseñar políticas más eficientes, coordinar programas sociales sin solapamientos y reducir costos operativos. Para el ciudadano, significa menos trámites, menos filas, menos papeles y más tiempo para lo que realmente importa.

Un nuevo paradigma para la administración pública

Neuquén se posiciona así como una de las provincias más avanzadas en materia de digitalización e interoperabilidad en Argentina. La adopción de un modelo basado en la experiencia de Estonia no solo moderniza la burocracia, sino que también propone un nuevo contrato entre el Estado y la ciudadanía, basado en la confianza, la transparencia y la eficiencia.

Neuquén está a la vanguardia

A medida que más organismos se sumen a esta red, los beneficios se multiplicarán: desde la salud hasta el acceso a la vivienda, pasando por licencias, certificados, programas sociales y más.

El camino está trazado. Y si Neuquén logra consolidar este modelo, no solo habrá cambiado la forma de hacer trámites. Habrá transformado la manera en que el Estado se relaciona con su gente.