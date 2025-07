Funcionario de Roca chocó contra un caballo en la Ruta 65 y volcó dentro de una chacra

Un funcionario municipal de Roca protagonizó un violento choque sobre la ruta Provincial 65, a la altura de Guerrico, cuando regresaba a la ciudad en plena madrugada. El siniestro ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando la víctima circulaba en sentido oeste-este y, debido a la escasa visibilidad, no logró advertir la presencia de un caballo negro que cruzaba la ruta. Luego del tremendo impacto, el auto fuera de control llegó hasta una chacra, donde quedó volcado en el medio de los frutales.

El impacto fue brutal. El conductor, que se desplazaba en una camioneta Jeep Renegade, embistió al animal y perdió el control. El vehículo terminó volcado dentro de una chacra, con daños de gran magnitud. El caballo murió en el acto, mientras que el funcionario, identificado como Juan Pablo Urquiaga, logró salir del rodado por sus propios medios. De todas maneras el estado de salud revestía gravedad teniendo en cuenta que en el vuelco, el sector del auto más comprometido fue el lado del conductor.

Un automovilista que pasaba por la zona minutos después, detuvo su marcha al advertir la escena y trasladó de urgencia al herido hasta el hospital Francisco López Lima, donde fue asistido por personal médico. El profesional ingresó a la guardia y fue atendido de urgencia.

El Jeep del abogado del municipio de Roca quedó destruído, volcado sobre el lateral izquierdo

La ruta Chica, un peligro permanente

Los peligros de la ruta Chica, son permanentes e históricos. Aunque fue repavimentada, la falta de iluminación, la múltiple variedad de tránsito y sobre todo, la falta de vías de escapes con banquinas infimas y desagües a los costados, hacen un cóctel muy riesgoso. Y eso lo vivieron en carne propia los policías que trabajaban durante la madrugada en el lugar del choque del funcionario contra el caballo.

Como es costumbre, luego del vuelco, una patrulla llegó al lugar, señalizó la zona y también comenzaron con las pericias de rigor. Los uniformados que trabajaban sobre la ruta zafaron de milagro de no ser atropellados por un vehículo que no alcanzó a frenar y los esquivó por muy poco. Minutos después del vuelco, una camioneta Ford Ecosport irrumpió peligrosamente en la escena. Su conductor, un hombre boliviano, no frenó a tiempo.

El caballo quedó tendido a un costado de la traza de la ruta Provincial 65

Inmediatamente se formó un operativo cerrojo que logró detenerlo poco más adelante. Tras ser sometido a un test de alcoholemia, se confirmó que manejaba con un alto grado de alcohol en sangre. El operativo en Guerrico se extendió hasta pasadas las 6 de la mañana, con intervención de Bomberos, personal de Defensa Civil y del área de Tránsito. El vehículo siniestrado fue retirado del interior de la chacra con una grúa, mientras que el cuerpo del animal quedó al costado del camino, aguardando su remoción. La Fiscalía de turno inició una investigación para establecer las circunstancias del hecho y determinar si el caballo estaba suelto o escapó de algún campo lindante.