El mundo del deporte se rinde ante Luka Doncic

Un tiro de larga distancia de Luka Doncic en el último segundo coronó una actuación de triple doble (doble digito en tres rubros). Dallas Mavericks consiguió derrotar el domingo a Los Ángeles Clippers por 135-133 en tiempo extra para igualar 2-2 la serie de playoffs. El esloveno terminó con 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias (14-21 en dobles, 4-10 en triples, 3-5 en libres) en 46 minutos de acción para registrar su segundo triple doble consecutivo.

"Sabemos que este chico tiene talento para lo dramático. Es un tipo que vive para momentos como éste", declaró el coach de los Mavericks, Rick Carlisle. La participación de Doncic se tomó apenas minutos antes del partido, ya que el esloveno arrastra una lesión en el tobillo izquierdo que sufrió en el tercer duelo. Pero una vez que pisó la cancha, sabía que lo daría todo.

Previamente, Marcus Morris había acertado un triple a falta de 9 segundos en el tiempo extra para darle a los Clippers la ventaja. Pero eso simplemente preparó el escenario para la canasta del esloveno de 21 años, ante la marcación de Reggie Jackson. Sus compañeros fueron a felicitarlo de inmediato, y luego lo recibieron como a un campeón en el vestuario.

En los Mavericks también hubo una buena tarea del escolta Trey Burke, con 25 unidades y 5 rebotes. Por los Clippers, Kawhi Leonard aportó 32 puntos (7-13 en dobles, 3-9 en triples, 9-10 en libres), 9 rebotes y 4 asistencias en 46m.

La actuación del esloveno causó admiración, no sólo en el mundo basquetbolistico, sino que trascendió a otro deporte. Stephen Curry lo calificó de "ridículo", en el buen sentido de la palabra. Por otra parte, el ex Miami Heat, Dwyane Wade, lanzó un "no somos dignos". Después, el futbolista alemán Toni Kroos también dejó su mensaje en Twitter con un "Halleluka".

Otros resultados:

Philadelphia 76ers 106 – Boston Celtics 110 (0-4)

Brooklyn Nets 122 – Toronto Raptors 150 (0-4)

Utah Jazz 129 – Denver Nuggets 127 (3-1)

Agenda de hoy:

Orlando Magic vs. Milwaukee Bucks (1-2) 14:30

Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets (1-2) 17:00

Miami Heat vs Indiana Pacers (3-0) 19:30

Portland Trail Blazers vs Los Angeles Lakers (1-2) 22:00