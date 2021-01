El sorpresivo homenaje a Maradona de futbolistas músicos

Cinco exjugadores de fútbol se congregaron anoche en un escenario montado en el estadio del Bicentenario de la ciudad de San Juan y le brindaron un homenaje a Diego Maradona, en la previa del encuentro entre Boca Juniors y Banfield.



Los futbolistas ejecutaron en formato rock una versión del tema ‘La Mano de Dios’, el clásico que interpretaba el cuartetero Rodrigo Bueno, en honor al eterno ídolo del fútbol argentino, fallecido el pasado 25 de noviembre, a los 60 años.



La banda se integró con Héctor Bracamonte (ex Boca Juniors y Los Andes) en voz; Marcos Angeleri (ex Argentinos Juniors) y Gonzalo Rodríguez (ex San Lorenzo) en guitarras; Pablo Luguercio (ex Estudiantes de La Plata) en teclados y Pablo Bezombe (ex Unión de Santa Fe y Racing) en batería.



Todos los exjugadores subieron al improvisado escenario, ataviados con camisetas número ‘10’ del seleccionado argentino, de distintos modelos. Y mientras versionaban el tema, desde las pantallas de televisión se reproducían imágenes de las distintas proezas futbolísticas que Maradona concibió a lo largo de su trayectoria sin par.