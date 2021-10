Messi a France Footbal: "No me lo esperababa"

Su salida del Fútbol Club Barcelona, el acuerdo con el PSG, la nueva vida familiar en París y el tridente que conforman con Neymar y Mbappé formaron parte de una extensa nota que la revista France Footbal publicó en el día de hoy a Lionel Messi.

El nuevo contrato con el club parisino y el impacto personal de su salida de Barcelona, dejan entrever el dolor que le significó al astro argentino su despedida de la ciudad condal. “No me lo esperaba. Cuando volví de mis vacaciones, la idea era firmar el contrato y empezar a entrenarme de inmediato”, afirmó en la entrevista concedida a la revista francesa.

La Pulga remarcó las complicaciones que le generaron la imposibilidad de continuar en España y destacó que “fue extremadamente difícil de aceptar”. Además, agregó: “Pensaba que estaba todo arreglado y que solo faltaba la firma, pero cuando llegué me dijeron que no iba a ser posible”.



Con respecto a lo que vivió en aquel momento, Messi fue contundente. “La familia iba a quedar patas arriba en su rutina y los chicos tendrían que cambiar de escuela. Era la primera vez que esto me pasaba en mi carrera. Habíamos decidido quedarnos en Barcelona hasta el final”, manifestó.



El rosarino deslizó que “fue muy difícil, pero la prueba se pudo superar”. En tanto, añadió: “No hubo más remedio que irnos. Me tuve que buscar otro club, porque no había suficientes recursos para renovarme. Cuando emitieron el comunicado empecé a preguntarme cómo me iba a recuperar”.

En relación al arribo a Francia, se mostró muy agradecido. “Hubo más propuestas, pero llegamos a un rápido acuerdo. Prácticamente de la noche a la mañana. Desde el principio me trataron muy bien, demostraron que me querían y me cuidaron. Les agradezco, porque estoy muy feliz”, expresó.



“Todavía estamos en el hotel y se empieza a hacer largo”, sostuvo. Sobre este tema, explicó: “Queremos instalarnos en nuestra nueva casa y comenzar con la rutina. Los chicos ya empezaron la escuela. Es una nueva experiencia de vida. Un gran cambio y de a poco intento adaptarme”.

El mejor jugador del mundo, se hizo un tiempo para elogiar a Mbappé: “Con un futbolista así, es fácil llevarse bien. Habla perfecto español, así que charlamos bastante. No lo conocía como para darle consejos, pero por suerte se quedó en el club (lo quería Real Madrid). Estaba expectante para ver cómo se definía la historia”, reveló.



Cuando le consultaron sobre el tridente que forman junto a Neymar y la comparación con aquel que tuvieron en Barcelona con Luis Suárez, la Pulga indicó que “el joven ahora es Kylian (risas)”. Finalmente, cerró: “Es fuerte y extremadamente rápido. Si le dejás el mínimo espacio, te mata”.