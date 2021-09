"A Neymar lo vivimos boludeando"

Fideo Di María habló por una señal deportiva nacional y dijo de todo. El hombre de PSG, convocado nuevamente a la Selección después de haber convertido el gol del triunfo de la final de Copa América contra Brasil, dejó tela para cortar. Puntualmente, entre varios temas, se refirió a lo que fue su relación con Jorge Sampaoli en el seleccionado. Además, el gaste continuo a su amigo Neymar tras el Maracanazo de julio de 2021 y, por si fuera poco, la sorprendente confesión que le hizo Mbappé sobre el partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

La relación con Sampaoli: "Comencé muy bien y terminé muy mal. Dijo cosas que después no fueron así. Decía que éramos Leo, yo y después el resto. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después de un solo partido me limpia como si nada, no me da explicaciones, siquiera me hace calentar con Croacia. Con Nigeria jugué porque era obvio que iba a poner a los más grandes. Se venía la catástrofe y siempre iban a morir los mismos. Salió bien aunque estuvimos a nada de que salga mal. Es una persona muy rara: empezó con todos muy bien y terminó todo muy mal. Pasaron cosas en el medio con Beccacece. No había nadie que guiara de buena manera".

A la par, lamentó el desenlace de esa Copa del Mundo (derrota por 4-3 ante Francia en octavos), pero contó qué le dijo su compañero Kylian Mbappé cuando se reencontraron en PSG: "Fue una lástima porque era el último Mundial de Masche y se terminó yendo de la peor manera. Teníamos equipo para mucho más. Jugamos contra Francia y después, en París, Mbappé me dijo que ellos estaban cagadísimos. Se les notaba cuando les pasamos a ganar. Tuvimos la mala suerte de que nos embocan de la nada, con un gol de otro mundo, y después nos liquidaron. Igual, hubiese sido justo que quedáramos afuera en primera fase porque no estábamos bien".

Y, entre risas, se encargó de detallar lo que son las cargadas a Neymar: "Neymar es lo que se ve: está en un cumple todo el día. Es el típico brasilero, pura alegría y un corazón enorme. Cuando llegué a Francia me di cuenta por qué Leo lo quería mucho y tiene tan linda relación, porque es una persona excepcional que disfruta el momento. Lo vivimos boludeando con Paredes: 'Nosotros primero y segundo Brasil'. Lo volvemos loco con esa. Él se presta y le encanta"