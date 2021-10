Dany Ale el peluquero de Messi y la Selección Argentina

Daniel Alejandro Albornoz, es el peluquero de algunas figuras del fútbol argentino. Pero también es el encargado de cortarle el pelo a Lionel Messi, ni bien el capitán de la Selección Argentina pone un pie en nuestro país.

Dany Ale para sus amigos nació en Villa Hidalgo, un barrio muy humilde del que nunca renegó haber nacido. Su relación con el mundo fútbol comenzó a través de algunas de Boca, a quienes les corta el pelo en las concentraciones y desde hace un tiempo a un tal Lionel Messi, que cuando pisa el país para defender los colores de la Selección Argentina lo elige para sus cambios de look.

El mismo día que la Pulga arribó a la Argentina para enfrentar a Paraguay, Uruguay y Perú por una nueva triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el peluquero de 27 años de León Suárez volvió a tener a su cargo la cabellera del rosarino y lo mostró en sus redes sociales.

Sin embargo, Messi no fue el único futbolista de la Albiceleste que pasó por sus manos, ya que Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Ángel Di María, entre otros jugadores, también pasaron por las tijeras de quien hoy se auto define como “parte del staff de @Argentina”.

Hoy, Albornoz es un reconocido peluquero en el ambiente del fútbol, con una gran llegada a los futbolistas argentinos de élite tanto a nivel nacional, como mundial. No obstante, es un trabajador que no olvida de donde viene, sigue atendiendo su propia peluquería en la localidad de Villa Ballester, donde colabora con diversos comedores en la realización de ollas populares.

“Fue todo bueno, pasé de cortar en las villas, pasillos o patios a hacerlo en Puerto Madero, Nordelta y a viajar por provincias y países por el fútbol. Pero siempre quise ser el mismo. Sea en el medio de la villa o en el medio de Nordelta. Con una Coca en el barrio o un champagne en Madero. Lo que más destaco de los jugadores es la humildad. Son totalmente lo opuesto en lo económico a nosotros, pero la mayoría no dejan de ser ellos”.

El dueño de las cabelleras de la Selección reside en Villa Ballester, donde tiene su local, pero de todos modos continúa brindando una mano a todos los pibes y pibas de su barrio de origen, ya que él mismo sabe en carne propia lo que significa vivir, muchas veces, sin las necesidades básicas satisfechas: “Lo que más destaco de mi familia y mis viejos es el amor que me dieron de chico y la enseñanza por el respeto. No tuvieron la posibilidad de darme los gustos, de comprarme buenas zapatillas o ropa cara y me he privado de muchas cosas de chico, pero nunca se los reproché y jamás lo haría. Ellos me marcaron los detalles y hoy tener la posibilidad de hacer una olla es parte de ellos”, comentó al anterior medio mencionado.

Asimismo, Albornoz destacó que su pieza clave para progresar en su vida profesional fue Cristián Pavón, quien le abrió las puertas del plantel Xeneize y hasta le permitió llegar a cortarle el pelo al mismísimo Claudio Tapia, presidente de la AFA quien le permitió ingresar al predio de Ezeiza: “Me tocó a partir de los 16 ó 17 ser independiente y gracias a Dios entré en un rubro donde pude crecer mucho. Comencé en la barbería a los 18, llevo casi diez años en el comercio, y hace seis años que estoy en el mundo del fútbol, que fue lo que realmente me permitió progresar.