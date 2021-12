Sergio Aguero se retiró del fútbol profesional

Sergio Agüero anunció su retiro como profesional. El Kun, a sus 33 años, brindó una conferencia de prensa desde Barcelona, donde comunicó que no puede seguir jugando al fútbol producto de una patología maligna que se agravó como secuela del Covid-19.

Campeón con la Selección Argentina de la Copa América de Brasil 2021, el delantero jugó por última vez el pasado 30 de octubre para el conjunto Culé ante Alavés por La Liga de España, cuando una arritmia cardíaca le provocó un dolor en el pecho. Luego de que le indicaran realizarse estudios con 90 días, finalmente se ve obligado a abandonar su carrera como profesional de manera anticipada.

Conmovido hasta las lágrimas, Agüero tuvo tiempo para referirse a su vida como futbolista y también adelantó cual será su futuro inmediato; Es algo positivo que me lo hayan detectado ahora y no antes, voy a intentar ser feliz ahora afuera del fútbol y disfrutar todos los momentos que nos perdemos. Mucha gente cree que ser jugador de fútbol es fácil y no lo es. Voy a seguir vinculado al fútbol, seguro, pero voy a poder disfrutar un poco más de la vida"

Consultado también por momentos inolvidables de su carrera deportiva, el Kun aseguró; Me quedo con un gol muy lindo que hice en Independiente. Fue contra Racing. No tengo nada en contra de Racing, ja, pero fue cuando tenía 17 años y fue el primer gol de los más lindos que tuve. Después en la Europa League fue un momento muy feliz. En el Manchester City, contra el QPR que ganamos la Premier League, pero después fueron muchos momentos muy lindos. El último fue en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos, he jugado dos o tres partidos pero sentía que era lo que estábamos buscando hace años y por suerte se consiguió. Fui muy feliz. Después me voy con el último gol que le hice al Madrid también. No está mal, ¿no? el último gol contra el Madrid, ja" frase que fue acompañada de un fuerte aplauso y risas complices.

En un tramo de la conferencia el jugador argentino que estuvo rodeado de familiares, amigos, también referentes del plantel del Barcelona, Guardiola y el actual técnico Culé, Xavi, hizo alusión a su estado de salud; “Me siento bien ahora. Obviamente las primeras dos semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica y después los médicos me llamaron para decirme que había posibilidad muy grande de que no podía seguir, yo ya empecé a mentalizarme pero no es fácil. Ya lo venía procesando por lo que me decía el médico. Cuando me llamaron para decirme que era definitivo, tardé unos días más en procesarlo, tenía esperanzas de revertirlo. Ahora estoy bien, pero sí que fue difícil.

Agüero aprovechó también la conferencia para agradecer a la institución catalana por su acompañamiento en tan dolorosa situación; “ La verdad que desde que llegué me han tratado muy bien. Lo que sí no viví en otro lado es que son muy fans, mal. Lo he notado en las calles. Eso me sorprendió mucho, y el cariño. Me hubiese gustado poder estar acá y ayudar a mis compañeros, pero las cosas pasan por algo. Le deseo lo mejor al Barcelona y a mis compañeros, que son muy buenos. Me voy muy contento por cómo es el club.

Sus primeros pasos por su club, Independiente de Avellaneda, y su amor incondicional con la Selección Argentina, fueron motivo también de una clara emoción al recordar gratos momentos; “ Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño he jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecer a Independiente, donde me formé, al Atlético Madrid, que han apostado por mí con 18 años. A la gente del Manchester City, que ya saben lo que siento por ellos, he dejado lo mejor ahí, muy agradecido porque me trataron muy bien. Y al Barcelona, que sabía que venía a unos de los mejores equipos del mundo, desde que llegué me trataron muy bien. Y claramente a la Selección Argentina, que es a lo que más amo".

Clubes y goles de Sergio Aguero

Independiente (2003/06) - 53 partidos, 23 goles

Atlético de Madrid (2006/11) - 234 partidos - 101 goles

Manchester City (2011/2021) - 390 partidos - 260 goles

Barcelona (2021) - 5 partidos - 1 gol

Selección Argentina (2006/21) - 97 partidos - 42 goles