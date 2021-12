Lisandro López reveló cuál sería su destino después de Racing

Luego de la victoria por 3-1 ante Lanús, Lisandro López confirmó que a fin de año dejará Racing y su destino dentro del fútbol sería incierto. Sin embargo, en las últimas horas se lo vinculó fuertemente con una posible llegada a Sarmiento de Junín, y el mánager del club confesó al respecto.

El mánager del club, Mariano Sardi admitió que el contacto con Licha "es real" y que sus intenciones son claras en torno al futuro del delantero. "He hablado con Lisandro y ahora tenemos que ver qué hacer para que él pueda continuar en competencia", manifestó.

"La relación nuestra no es directa. Tenemos gente en común de Junín, del fútbol y, gracias a eso, sumado a los cruces que hemos tenido hablando de fútbol, cuando nos enteramos de que se va a venir a vivir a Junín, volvimos a charlar para brindarle la chance de seguir en actividad", expresó con respecto a los intercambios telefónicos que ha mantenido.

Por supuesto, el mánager del Verde dejó en claro que "es una decisión exclusivamente suya y las puertas están abiertas" por si finalmente el emblema de La Academia decide estirar su carrera en esta nueva institución.

Por otro lado, contó que "la charla con Lisandro fue hace un par de semanas" lo que enmarca aún más que la decisión no fue de repente, sino que irse de Racing era un hecho desde hace tiempo para la cabeza del jugador. "Él me contactó para que le dé una mano con el tema de conseguir casa acá. Y ahí fue cuando le planteé que antes que del retiro se venga a jugar con nosotros", detalló.

Ahora bien, cuando Sardi fue consultado acerca de las chances concretas de que López finalmente juegue en el equipo dirigido por Martín Funes, declaró: "Creo que es probable, no sé si altamente probable. Me parece que no se lo esperaba, pero la posibilidad lo entusiasmó. Me dijo que lo iba a pensar".

Por último, en torno a una posible charla del contrato que tendría, el mánager de Sarmiento aseguró: "Lo único que le dije con respecto al acuerdo es que nosotros no tenemos problema que él juegue un año acá y después tenga su retiro en el club donde él quiera".