Azzaro: "El 90% de los hinchas de Racing son boludos"

Flavio Azzaro disparó contra los hinchas de Racing, a quienes los calificó como "boludos". El periodista realizó un descargo, en Crónica, contra quienes lo critican.

"Cuando me putean los de Racing, que son muchos los que lo hacen, me dan ganas de decirles 'pero si no hiciste nada por Racing'. El día que yo conozca a uno de los hinchas que me puteen, que haya hecho el 1% de lo que yo hice por el club, ahí lo entiendo", indicó.

Luego, agregó: "Está lleno de pelotudos en las canchas, y en Racing tenés de colección, todos los boludos posibles. De verdad, eh, porque el 90% de los hinchas de Racing son todos unos boludos. Aplauden al que no hay que aplaudir, idolatran a un tipo que era hincha de Independiente, ponerle una calle a Milito que ganó dos campeonatos es una burla, ser el hazmerreír de todos, a un tipo que tiene los mismos campeonatos que Albil".

En este sentido, pidió: "Ponele una calle al Coco Basile, que salió campeón del mundo". Luego, Azarro cerró asegurando que tienen "un club lleno de boludos". "Digo tenemos porque yo soy socio de Racing, giles son, el 90% son giles".