Gago disfruta de su presente como técnico en Aldosivi

El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Fernando Gago, afirmó este martes que lo convenció el proyecto del club cuando analizó a "los jugadores" y destacó que "lo están haciendo bárbaro y agarraron la idea perfecto".



"Cuando me ofrecieron Aldosivi, analicé los jugadores que están en el plantel y me convencí. Llevar a cabo la idea del juego, de ser protagonista y dominar los partidos, lo que a mí me gusta de mis equipos", comentó Gago en una entrevista con ESPN.



El exvolante de Boca y Real Madrid de España está haciendo su primera experiencia al frente de un plantel y lleva siete puntos sobre 18 en juego, con el objetivo de salvar del descenso en 2022 al "Tiburón".



"Tuve la posibilidad de traer a los Insúa, a Guzmán y a Lodico. Cuando arranqué la temporada, teníamos solo 15 jugadores, por el Covid. Aunque me ha servido para estar más individualmente con ellos. Los chicos lo están haciendo bárbaro y agarraron la idea perfecto", continuó.



Asimismo, Gago, al que se lo notó tranquilo luego del 2 a 1 conseguido el domingo sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, explicó que se inspiró en Gabriel Heinze (Vélez) y el español Luis Enrique (Roma de Italia).



"Hay chicos que no necesitan solo la parte futbolística, hay que dar los conceptos claros. Hay que tener un concepto de juego, pero también hay que ocuparse de la persona. Si desde lo táctico le decís algo y no pasa en el campo, no cree en vos. El jugador de fútbol te desafía constantemente", explicó sobre sus dirigidos.