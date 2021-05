Semana clave para los equipos Argentinos

Semana plagada de actividad futbolera a nivel internacional para los equipos Argentinos. Por copa Libertadores River y Boca se juegan paradas complicadas que en el caso de ganar se meten en octavos, mismo caso para Vélez y Racing. En sudamericana el rojo tiene un duelo clave mientras que los rosarinos dependen de una manito para seguir en carrera.

Tras el clásico con triunfo Boca (6) buscará recuperar un puesto en la zona de clasificación cuando el jueves a partir de las 20hs con trasmisión de AM550 reciba al líder Barcelona de Ecuador (9). El conjunto de Ruso deberá ganar para no depender de nadie, caso contrario mirará de reojo el duelo entre The Strongest 83) vs Santos (6).

Por otro lado River (6) ¿Con Montiel o Enzo Pérez en el arco? Tendrá un duro Rival como Independiente Santa Fe (2) el miércoles a las 21hs en el Monumental, en un cotejo donde Gallardo podrá contar con apenas con 14 jugadores por el brote de COVID dentro del plantel. Al mismo tiempo mirará de reojo el duelo entre Fluminense (8) vs Junior (3).

Tanto Racing como Vélez tiene el campo más a su favor, La Academia (8) visita al duro y líder San Pablo (8) en Brasil miércoles 21.30hs con el objetivo sumar, si gana clasifica, con el empate queda a un paso. El fortín (6) en la zona G recibe el miércoles 19hs a Unión La Calera (2) que en el caso de sumar de a tres y Flamengo (10) supera a Liga de Quito (4) estará en octavos.

El primero en saltar al campo de juego será Argentinos (9) que en el grupo F recibe a la Católica de chile (6) y que ganando se mete entre los 16 mejores, mientras que por la zona A, Defensa y Justicia (5) visita a Palmeiras (12).

EL ROJO Y UN DUELO MANO A MANO

Por Copa Sudamericana Independiente (8) tendrá un duelo mano a mano para quedarse con el único cupo a octavos que entrega la fase de grupos, el martes 19.15 recibe al bahía (8) en Avellaneda. Misma situación para Rosario Central (7) que en casa el Miércoles 21.30 recibe a Huachipato (8) donde se define quien se queda con el 1, si los chilenos ganan estarán clasificados.

Además, el Mercales Arsenal visita a Wilstermann por el grupo C, Newells el jueves recibe a Palestina por el F, ambos con pocas chances de lograr la clasificación.