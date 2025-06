Misterio en Gran Neuquén Norte: un taxista apareció muerto en su casa y la Policía habla de “muerte dudosa”

La mañana de jueves arrancó con un fuerte operativo policial en el barrio Altos de Neuquén, en la zona del loteo Gran Neuquén Norte, donde un hombre de 58 años fue hallado sin vida en el interior de una vivienda precaria de dos pisos. La escena generó conmoción en los vecinos y movilizó a compañeros taxistas que llegaron al lugar apenas se conoció la noticia.

La víctima fue identificada como José Alberto Burgos, un taxista conocido de la zona, que residía en la manzana G del loteo. Su cuerpo fue hallado dentro de su casa, donde un taxi estacionado en la puerta fue lo primero que llamó la atención de quienes pasaban por allí. Vecinos, colegas y la Policía permanecen en el lugar, donde aún no se pudo ingresar a la vivienda, ya que están a la espera de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Según fuentes policiales, la muerte es considerada dudosa, ya que no se hallaron signos de violencia visibles, pero hasta que no se realicen las pericias forenses, no pueden descartar ninguna hipótesis. La principal teoría hasta el momento es que José habría sufrido un ACV durante la madrugada, lo que explicaría la ausencia de ruidos o alertas previas al trágico desenlace.

"Intentaron reanimarlo pero ya era tarde", confirmó Denis Godoy, movilero de AM550. A pesar del esfuerzo de quienes llegaron primero, el cuerpo no respondió a las maniobras de primeros auxilios.

El procedimiento se mantiene con un cordón policial, y tanto los vecinos como los compañeros del taxista —muchos de ellos presentes en la escena— se mostraron consternados por la inesperada muerte de un trabajador que, aseguran, madrugaba todos los días y era muy querido en el barrio.

Las próximas horas serán clave para confirmar las causas del deceso. La vivienda permanece cerrada hasta que arriben los peritos y puedan ingresar a realizar las tareas técnicas que permitirán esclarecer qué pasó dentro de esa casa.