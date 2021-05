Gaido puso en marcha los Juegos Deportivos Municipales

Con un estricto protocolo sanitario para el cuidado y prevención, el intendente Mariano Gaido participó esta mañana del comienzo de la 26° Edición de los Juegos Deportivos Municipales en el que participan niños, niñas y jóvenes entre 5 y 19 años de edad, desenvolviéndose en diversas disciplinas como patín, vóley, básquet, fútbol, entre otras.



La inauguración de esta edición tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación de Futbol Veteranos del Neuquén (Afuven), y en la oportunidad el jefe comunal destacó que “los juegos deportivos municipales son muy importantes para la salud física y psíquica de las chicas y chicos”.



Gaido insistió con la relevancia de que niñas, niños y jóvenes participen del deporte y que puedan realizar las distintas disciplinas seguras y al aire libre. “Estamos realizando todos los protocolos con los profes y con todo el equipo de la Municipalidad para seguir trabajando juntos en estos tiempos de pandemia”.



El intendente agradeció al presidente de Afuven Fidel Vivanco, y a través de él “a todos los clubes y gimnasios que se encuentran abiertos llevando adelante actividades deportivas y cuidando todos los protocolos necesarios para prevenir el coronavirus”.



En este sentido, Gaido dijo que “hemos ido aprendido con el transcurrir de la pandemia que todos estos lugares son detectores tempranos de las personas que tienen síntomas. Cuando esto sucede, inmediatamente son hisopados para verificar si tiene Covid.

Mauricio Serenelli, secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física explicó que para poder poner en marcha la vigésimo sexta edición de los Juegos Deportivos Municipales se realizó un arduo trabajo junto al intendente Mariano Gaido a partir de septiembre de 2020, “donde entendimos que el deporte era una de las primeras barreras de prevención de Covid que tenían nuestras infancias y adolescencias”.



Sobre este aspecto, Serenelli dijo que “para que los chicos y chicas puedan ingresar seguros a las actividades se pasó por muchas experiencias, burbujas de trabajo, por las Unidades Culturales y Deportivas y hoy después de retomar los entrenamientos en los centros deportivos tenemos la felicidad de que los Juegos Municipales Deportivos puedas realizarse en nuestra ciudad”.



Para ingresar al predio de Afuven como a cada centro deportivo, “siempre les tomamos la temperatura que es una medida de control y prevención y deben firmar una declaración jurada que si existe algún síntoma automáticamente se inicia el sistema de inicio de aislamiento preventivo”.



“Estamos muy felices porque demostramos que estos espacios abiertos son los que necesitan los chicos para estar haciendo deporte en un lugar seguro”, aseguró Serenelli.



Los Juegos Deportivos Municipales engloban varias disciplinas deportivas tales como fútbol femenino y masculino, boxeo, tenis de mesa, ajedrez, vóley masculino y femenino, patín carrera, gimnasia artística.



“Hoy arrancamos con tres disciplinas patín carrera, gimnasia artística y el fútbol masculino”, detalló Serenelli, quien explicó que “a partir de cómo vaya evolucionando la pandemia en el transcurso de esta semana, nosotros vamos a empezar agregar las diferentes actividades para poder finalizar el 30 de noviembre de este año”.



Alejandro Palacios, subsecretario de Deportes y Competencias dijo que “para nosotros es una felicidad poder empezar con las actividades deportivas, gracias a la decisión de nuestro intendente. Siempre respetando el protocolo sanitario existente y disfrutando del deporte junto a los chicos, sin público presente, colocándonos alcohol, barbijo y tomándonos la temperatura”.

Fidel Vivanco, el presidente de Afuven, aseguró que “para nuestra institución es muy importante, porque si bien es una asociación de veteranos, atraídos por la buena voluntad del intendente Afuven no podía estar exento de este esfuerzo mancomunado de poder abrirle la puerta a los chicos”.



“Hay sensaciones encontradas, nos gustaría que los padres puedan entrar para ver a sus hijos jugar, pero por las medidas de prevención no lo podemos hacer, porque si nosotros no somos responsables para detectar temprano cualquier síntoma del Covid, no estaríamos preparados para llevar adelante estas actividades”, aseguró Vivanco, tras expresar que “no es tan fácil generar este tipo de actividades, pero entendemos que los chicos necesitan encontrarse, jugar a la pelota entonces con el equipo de la Municipalidad y la buena colaboración de la comisión directiva del club logramos un acuerdo para que hoy los chicos pudieran estar aquí y la verdad que es una inmensa alegría”.



Ariel Ramos, un papá que fue a llevar a uno de sus hijos que participa en la disciplina de fútbol dio gracias a los organizadores. “Nos pareció fantástico que en este contexto de pandemia puedan organizar estos eventos y en este contexto de pandemia que los chicos puedan venir y hacer lo que a ellos les gusta que es jugar a la pelota. Los papás no podemos ingresar por protocolos de pandemia, eso me parece perfecto ya que cuidándonos todos podemos continuar haciendo este tipo de eventos sin miedos y sin riesgo vimos que toman la temperatura y desinfectan a cada uno que ingresa al predio de Afuven asique estamos más que felices y agradecidos”, dijo entusiasmado Ramos.