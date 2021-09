McGregor, a las piñas con el novio de Megan Fox

Conor McGregor continúa dando de qué hablar no solo en lo que respecta a lo deportivo sino también a lo mediático después de su última aparición pública en el prestigioso evento de los MTV Video Music Awards en el Barcklays Center de Nueva York.

El irlandés protagonizó otro escándalo al discutir con el rapero Colson Baker, más conocido como Machine Gun Kelly, actual novio de la actriz Megan Fox. La discusión habría empezado cuando la estrella de UFC se acercó al cantante y a su novia para pedirles una foto, sin embargo un comentario del músico provocó la reacción del irlandés, quien no dudó en increparlo.

Rápidamente el personal de seguridad se metió en la escena para separarlos, sobre todo a McGregor, que se lo pudo ver más furioso y predispuesto a pelear. Incluso un testigo aseguró que, “se pelearon, luego todo se calmó y Conor fue por él de nuevo”.

Sea como sea, el momento fue vergonzoso. La acumulación de personas generó un tumulto descontrolado en el que las piñas volaban por todos lados. Claro, rápidamente, los espectadores de lujo que tenía la situación sacaron sus celulares y grabaron la escena, que rápidamente se viralizó por las redes sociales.

Luchador de MMA, Conor Mcgregor, protagonizó una penosa pelea en las instalaciones donde se esta llevando acabo los #VMA



Se especula que Conor le pidió una foto a MGK, el artista le dijo que no y empujó a Conor. La bebida de Conor se le derramó en la ropa. pic.twitter.com/5Bf4m9Hn4t — chikymix (@_kirv1) September 13, 2021

“No pasó absolutamente nada”, aseguró por su parte el luchador de MMA. “Son solo rumores. Ni siquiera conozco a ese chico. Seré honesto, solo son rumores. Solo peleo con luchadores de verdad. Gente que pelea de verdad. Realmente no peleo con raperos. No lo conozco, no sé nada de él, excepto que está con Megan Fox”, agregó.

No es el primer escándalo del irlandés fuera del octogonal. En su currículum cuenta con una larga lista de escándalos que lo hacen aparecer en los medios tanto o más que lo que hace por su profesión.