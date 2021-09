Riquelme fustigó a Villa y en el medio la ligó Cardona

Juan Román Riquelme decidió por estas horas salir a aclarar la situación de Sebastián Villa. Aprovechó su actual cargo directivo y con cierto enfado, castigó con dureza al delantero colombiano al que le criticó su decisión de no presentarse a los entrenamientos de Boca como método de presión para ser transferido. “Les faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”, afirmó en declaraciones a ESPN.

El vicepresidente segundo destacó que “ojalá haya aprendido que tiene obligaciones y las debe cumplir”. Además, agregó: “Nosotros somos serios y tenemos a todos los empleados al día. Ahora transita su aislamiento y cuando lo termine deberá presentarse al entrenamiento. Creo que será el lunes”.



Con respecto a la supuesta promesa que había recibido Villa de que iba a ser transferido, Riquelme fue contundente. “Nunca dijimos que estaba en venta. Le mejoramos el contrato y estuvo de acuerdo con la cláusula que firmó. Me parece que las cosas son claras y simples”, manifestó.



El encargado del Consejo de Fútbol de Boca también reconoció que existió una reunión con el jugador y sus representantes en la que “se le comunicó el pensamiento del club”. En tanto, añadió: “Llevaba dos días sin entrenarse y estaba al adía, por lo que debía cumplir con sus obligaciones”.

El ídolo xeneize también aprovechó la volteada y le tiró un palito al mediocampista Edwin Cardona, que decidió perderse la serie con Atlético Mineiro. “Me hubiera vuelto para jugar y después hubiese ido a buscar a mi familia. La Copa Libertadores se disfruta. A mí me gustaba jugar a la pelota y no me quería perder ningún partido”, expresó.



Sin embargo, Riquelme fue comprensivo y deslizó que “fue el único que no tuvo vacaciones”. Finalmente, explicó: “De la semifinal con Racing se fue a Perú, de ahí a Bogotá y luego a Brasil. Sabía que si volvía no iba a jugar, porque Pavón (Cristian), Briasco (Norberto) y Villa lo estaban haciendo de maravilla”.



El préstamo de Cardona con Boca finaliza a fin de diciembre y aquella situación abrió un gran interrogante sobre si el club hará un esfuerzo por retenerlo (el pase le pertenece a Xolos de Tijuana). “Tenemos que decidir si lo compramos o no. Todavía queda bastante tiempo”, sentenció.