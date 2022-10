Campazzo y una semana clave para su carrera

A menos de una semana para el comienzo de la NBA, el martes 18 con Celtics vs. Philadelphia y Golden State, los últimos campeones, vs. Los Ángeles Lakers, los equipos terminan de armar sus planteles para afrontar la temporada 2022/2023 y Facundo Campazzo, que estuvo durante la última temporada en los Denver Nuggets, aún no tiene club. ¿Dónde jugará el argentino?



En las últimas horas, se dio a conocer que hay una franquicia que estaría interesada en contar con los servicios del base cordobés: los Dallas Mavericks, según informó el especialista Marc Stein, donde se reencontraría con Luka Doncic, con quién compartió equipo en el Real Madrid, antes de que el esloveno se convierta en la superestrella que es hoy en día.

“Los Mavericks están en la etapa final de negociación con el ex base de los Denver Nuggets, Facundo Campazzo, para que firme por un año. Dallas todavía tiene un 15º puesto en la plantilla y el argentino parece ser el jugador indicado para ocuparlo, salvo un movimiento imprevisto de los Mavs antes de que se cierren las listas de la noche de apertura", aseguró el periodista estadounidense en su cuenta de Twitter, en la que cuenta con más de 1.400.000 seguidores. En el equipo de Texas no tendría un rol protagónico, sino que sería una opción para darle descanso a Luka Doncic, su gran figura, y a Spencer Dinwiddie, los dos bases de los Mavs, una tarea similar a la que cumplió en los Nuggets durante la última temporada.

A pesar de que su sueño es seguir en la NBA, el nacido en Córdoba tiene una oferta en mano, en caso de no llegar a un acuerdo en ningún equipo de la liga americana. El Fenerbahce le ofreció una propuesta millonaria por tres temporadas en las que podría cobrar 3 millones de euros netos por año, convirtiéndose en uno de los jugadores mejores pagos del Viejo Continente, según Marca.



Y quién también sueña con hacerse de sus servicios nuevamente es el Real Madrid, donde vivió sus mejores épocas, y club con el que aún mantiene una deuda, ya que para firmar en la NBA tuvo que rescindir unilateralmente su contrato pagando la cláusula de rescisión.