Un debut “Santo” para Confluencia en la Copa Federal

En el establecimiento de la Asociación del Fútbol Argentino, se sorteó el cuadro principal de la segunda edición de la Copa Federal Femenina, donde Confluencia de Neuquén representará a la Patagonia. Su debut será el miércoles 2 ante San Lorenzo.

Tras ganar la fase patagónica disputada en Bariloche hace un mes, el Club Social y Deportivo Confluencia se metió entre las 8 representantes del Consejo Federal, que se medirán con las 8 clasificadas de la primera división de AFA.

En el sorteo realizado este jueves por la tarde, las “Vino Tinto” salieron en el cruce 4, donde se enfrentarán con San Lorenzo de Almagro, el miércoles 2 de Noviembre en el predio de Ezeiza.

Las cuevas cerraron el torneo de primera división quintas en la tabla con 42 unidades, producto de 13 triunfos, tres empates y cuatro derrotas. En el 2020 hubo un enfrentamiento entre ambos equipos, en carácter de amistoso se midieron en la visera de Cemento en el cierre de pre temporada del equipo de primera división.

El resto de los cruces: Rosario Central vs San Martín de Tucumán, Boca Junior vs Las Pumas de Mendoza, Racing vs Belgrano de Córdoba, Lanús vs Las Malvinas de La Plata, Huracán vs San José de Mar del Plata, River ante Guaraní Antonio franco de Misiones, y las campeonas defensoras UAI Urquiza ante Defensoras de la Constitución de Concordia.