Una pálida para Boca en el cierre de año

Boca está de pre temporada y una mala noticia mueve el 11 de Hugo Ibarra, Carlos Zambrano no será tenido en cuenta por el DT y no volverá a jugar con la camiseta Xeneize. Un acto de indisciplina, hizo que el zaguero central quede descartado y no le renovarán su contrato.

Los actos de indisciplina en el mundo Boca parecieran no termina, y nuevamente un jugador es desafectado del primer equipo por parte de Cuerpo Técnico. Cuando parecía que la renovación con el Peruano Zambrano estaba encaminada, cuestiones disciplinarias que ocurrieron en los últimos días, llevó a que Ibarra le comunique que no será tenido en cuenta para esta temporada.

El central de 33 años, le queda contrato hasta junio del próximo año, y desde el Consejo de Fútbol le dieron la derecha al Cuerpo Técnico de su decisión, por lo que ahora se espera saber qué pasará en este periodo. La primera opción es el retorno a Alianza Lima de Perú, equipo donde se formó y que tenía una propuesta de retorno.

Con la baja, más la lesión de Marcos Rojo, Boca deberá salir a buscar otro marcador central para reforzar al defensa, ya que solo cuenta con Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Gabriel Aranda y el retornado Nicolás Valentini. Merolla de Huracán y Colombo de Defensa y Justicia, los apuntados.

Boca tendrá su primera prueba por una estrella el viernes 20 de enero, cuando se enfrente ante Racing en Abu Dhabi por la Supercopa internacional. Las buenas noticias, para Ibarra, sería que podría contar con los jugadores suspendida del último cotejo, cuando cayó en la final de los campeones ante La Academia.