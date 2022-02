Ataque con artefactos explosivos al micro de Bahía

Cuando el plantel de Bahía se dirigía a Fonte Nova para jugar ante Sampaio Correa un partido correspondiente a la Copa de Nordeste de Brasil, una bomba explotó en el interior del micro que trasladaba a la delegación. El argentino Lucas Mugni se encontraba en el ómnibus y no sufrió heridas.

El arquero Danilo Fernandes fue el más afectado por la agresión que sufrió el micro de Bahía, terminó con varios cortes en la cara y tuvo que ser traslado a un hospital. Pese al ataque ¡el encuentro se jugó normalmente!

Fernandes no participó del partido, que más allá de esta grave situación se jugó; los otros futbolistas que se quedaron al margen fueron el lateral Matheus Bahia y el delantero Marcelo Cirino.

El duro relato de Guto Ferreira, el entrendor de Bahía

"Rompieron el vidrio, la metralla golpeó a dos de nuestros jugadores, Danilo y Matheus Bahía. Matheus era muy superficial. Danilo no era nada más grave, pero estuvo al borde de perder un ojo, porque el corte fue demasiado cerca. Si una de las dos bombas entraba por donde entró la otra, seguramente hubiese causado una muerte allí", aseguró el entrenador.



"Esto me parece una imbecilidad, la gente piensa que este tipo de cosas intimidan al atleta y lo hacen rendir. ¿Qué provoca todo esto?, ¿por qué piensan así?, ¿por qué actúan así? Necesitamos reflexionar porque el problema es mucho más profundo. El problema puede estar en nuestra educación. Siempre es el mal entrenador, el mal jugador, el problema de falta de rendimiento. Nunca se puede medir el tamaño y el tiempo de trabajo. Los problemas no se resuelven de esa manera. El grupo, por su dignidad y profesionalismo, entrará en el campo para honrar los colores de Bahía", agregó.

La comunicación de Bahía sobre la agresión al plantel