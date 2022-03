Fuerte video: Se desmayó, quebró al rival ¡y le sacaron roja!

Será un fin de semana cargado de acción en el fútbol Argentino, donde la fecha de los clásicos se llevará todas las miradas. Mientras tanto se están jugando los duelos en la reserva y ocurrió algo insólito en el clásico del sur entre Banfield y Lanús: un rechazo que golpeó a un rival, este se desmayó encima del pie del ejecutante originando la dura lesión, y el resultado fue ¡una roja!

Trascurrían 10 minutos de la primera etapa del clásico del sur en reserva cuando llegó la polémica, el marcador central de Banfield Lautaro Cardozo rechazó dando el esférico en la cara de Juan Krilanovich, quien cayó KO encima del pie derecho de su rival originándole fractura expuesta de tibia.

La polémica vino después, cuando el juez del cotejo Martín Morenza le mostró la roja luego de la lesión y el retiro en camilla del defensor de Banfield. Acción del colegiado que entró en la polémica dentro del mundo del fútbol por si está bien o mal expulsado.

La misma situación se dio fin de semana pasado en el fútbol neuquino, cuando en Zapala el delantero de Alianza Carmona cae de atrás y sin intensión quiebra al defensor de Don Bosco.

“No se puede expulsar a una persona que se cae, pero la regla no contempla la intensión, sino golpe, dar o intentar dar, juego brusco grave… consideramos un golpe fortuito, pero lo cierto es que es que está bien expulsado a raíz de los hechos contundentes y evitar mayor tumulto. Claramente no hay intensión, pero nosotros juzgamos hechos y el hecho es que está quebrado, y ante eso debemos sancionar algo” dijo Emilio cubría, integrante del colegio de árbitros de la APAF y juez de Don Bosco vs Alianza.

Es una jugada difícil, dijo el instructor de la APAF Guillermo Martín, "al no tener clara la jugada y ver que hay una persona fracturada, no se puede obviar la expulsión. Se interpreta que es un accidente, pero siempre que haya un lesionado grave y que sea muy evidente (fractura, sangre en cara, cabeza, marcas de tapones, etc) aunque tengamos la duda de cómo se produjo, quien propone el contacto y todo lo que hablamos siempre, HAY QUE EXPULSAR".

El clásico culminó 1-1 Tomás Adoryán había puesto en ventaja al granate, marcos Echeverría en el final de la primera etapa el empate del taladro.