De amores perros y gallinas

El Monumental recibió la visita de una de las estrellas latinoamericanas más importantes del mundo. Se trata de Gael García Bernal, reconocido actor mexicano, amante del fútbol y con mucha sintonía con nuestro país.

El mexicano, de visita en Argentina, posó con la camiseta del Millonario y recorrió las instalaciones del club junto a su entrenador de boxeo. También se encontró con Enzo Francescoli, con quien tuvo un cálido saludo.

uD83CuDFAC Gael García Bernal, una visita de película en el Mâs Monumental.



¡Bienvenido a nuestra casa, @GaelGarciaB! uD83DuDC4F pic.twitter.com/l5pwEldudn — River Plate (@RiverPlate) April 29, 2022

Bernal hizo su debut en el mundo del cine en el año 2000 con la película Amores Perros. La cinta fue un éxito en la taquilla y hasta fue nominada a los Premios Óscar del 2001 en la categoría de mejor película extranjera. Pero uno de sus papeles más recordados es el de la película Rudo y Cursi, en donde interpretó a Tato "el Rudo" Cursi. Allí también participó el argentino Guillermo Francella.

En Argentina, protagonizó junto a Cecilia Roth la película Vidas Privadas, dirigida por Fito Páez. En el cine hollywoodense, fue la cara de películas como Babel (2006), Letters to Juliet (2010), A Little Bit of Heaven (2011), entre otras.

En las próximas semanas, Gael García Bernal realizará entrenamientos junto al River Plate Boxing Team como parte se su preparación para la nueva serie que protagonizará, en la que interpretará el papel de un boxeador.