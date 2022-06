Más de 8000 deportistas convocados en toda la provincia

El programa Neuquén Juega, una propuesta del ministerio de Deportes de acceso a la actividad física y al deporte que está destinada a municipios y comisiones de fomento a través de una competencia sistemática, fue presentada este mediodía en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Del encuentro participó el Gobernador Omar Gutiérrez, la ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas, el subsecretario de Deportes Diego Landeiro, entre otros.

Con estos Juegos “buscamos abrir circuitos de participación deportiva para anticiparnos con una propuesta sana a los flagelos negativos como las adicciones que son la contracara del deporte”, destacó Guitérrez.

”Cada uno de nosotros –agregó- es fruto del deporte comunitario y barrial porque es justamente allí dónde uno se empieza a vincular con estas actividades”, puntualizó.

“El deporte nos ayuda a fomentar el respeto, la disciplina, el juego en equipo. Nos enseña que hay revancha todos los días y la perseverancia permite multiplicar los objetivos que nos propongamos. Es en definitiva una escuela de vida que nos acerca e integra”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas dijo que esta nueva propuesta busca ampliar la oferta “para que nadie se quede afuera apostando a una verdadera federalización del deporte y la actividad física”.

En estos juegos van a estar representadas las 57 municipalidades y comisiones de fomento y además, con esta modalidad los chicos van a poder jugar mucho más tiempo, respondiendo en este sentido al reclamo que nos venían planteando a nivel local y zonal”, explicó la funcionaria.

El subsecretario Diego Landeiro, recalcó que “se trabajó mucho en este punto con los municipios y comisiones de fomento para que todos los chicos puedan participar más tiempo de la competencia y puedan jugar y disfrutar más”.

En tanto que el director Provincial de Deporte Social y Comunitario, Manuel Oberto informó que “esta edición tendrá 54 disciplinas y ya contamos con 8.361 participantes”.

En otro orden destacó dos aspectos tendrán los Neuquén Juega este año: “uno de ellos es la conformación del sistema de Registro de Competencias Provinciales (ReCoPro) pensado, elaborado y creado dentro del ministerio de Deportes que le dio, a todos los municipios y comisiones de fomento, la posibilidad de inscribir a sus deportistas en forma virtual. Y en segundo lugar hemos conformado un Comité Organizador de los Juegos, acción que se va a concretar en el mes de septiembre en la segunda reunión de autoridades municipales y comisiones de fomento que nos va a dar el federalismo, el consenso y representación de las zonas deportivas que hablamos en la primera reunión de Zapala. Creemos que va a ser el puente que nos va a permitir lograr los juegos que soñamos”, recalcó.

De la presentación también participó la atleta Giuliana Biagorria, flamante campeona en lanzamiento del martillo en los 3° Juegos Suramericanos que se desarrollaron el mes pasado en Rosario. La zapalina recordó con afecto esta competencia a través de la cual empezó a proyectarse hacia el alto rendimiento.

Estos Juegos son parte fundamental del desarrollo de mi carrera deportiva ya que me permitieron llegar a mi primer nacional y a los Juegos Evita luego. Es una competencia muy importante en mi vida y me alegra un montón que puedan volver a realizarse después de la pandemia”, dijo la joven integrante de la Selección Argentina que brilló en Odesur.

“Este año voy a participar de mis últimos Juegos y también serán los últimos Evita ya que el año que viene voy a entrar en Sub-18 así que les pido a los deportistas que este año comienzan, que los disfruten. No como yo, que me presionaba mucho y eso no está nada bien”, contó.

Sobre este punto contó una anécdota y brindó un importante consejo: “En mis primeros Juego Evita salí segunda y quería dejar. No se pongan tristes por eso. Es parte de la competencia perder. No hagan como yo que fui a ganar. Estos años cambié mi mentalidad y así fui a competir a Rosario sin pensar en que podía ganar. La presión te come la cabeza. Por eso no se metan esa presión y como dice el nombre del programa juegan. No pierdan la fe ya que mañana, en unos meses ó, el año que viene, puede salir ese talento que tienen oculto”.

Neuquén Juega tiene una modalidad de participación, masiva, abarcativa e inclusiva, destinada a deportistas convencionales y con discapacidad: niños, niñas y jóvenes representantes de clubes, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunales, municipales, de comisiones de fomento, establecimientos educativos y escuelas deportivas, entre otros.

Fuente: Prensa Ministerio de Deportes