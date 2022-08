Milito se puso de acuerdo con un hincha para hacer los cambios

Un momento surrealista en el fútbol argentino en la fecha 13 de la Liga Profesional. Se trata del partido entre Argentinos Jr vs Unión, en el Estadio de la Paternal se vió una imagen muy curiosa que está dando vuelta el mundo. Un hincha le pedía los cambios a Gabi Milito y el DT lejos de ignorarlo comenzó a dialogar con el simpatizante preguntándole :"¿A quién querés ponga?"

Desde la tribuna aportan y Milito escucha uD83DuDE02@PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022

En un partido clave para que el “Bicho” siga en los primeros puestos de la tabla, se generó el hecho que es muy poco usual en el fútbol. Cuando el partido iba 1 a 0 a favor de los locales, un efusivo hincha le pidió un volante a Milito. El DT de Argentinos le contestó a gritos que a quien ponía, mientras seguían corriendo los minutos del partido.

Al finalizar el cotejo donde los locales vencieron 2 a 0 con un doblete de Ávalos, el técnico del Bicho declaró en conferencia sobre la inigualable situación que se vivió en medio del encuentro:

“Estamos en democracia, libertad total. Me reclamaba que ponga un volante y le dije que coincidía. El tema era a quién metía. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dió un nombre, un volante me dijo nada más. Si, ya sé. Pero a quién”

Un hecho que simboliza el folklore futbolístico de nuestro país. El DT confesó entre risas que no puso un volante pero que al menos el hincha del Bicho no lo puteó.