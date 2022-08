Independiente y River, un clásico con equipos en problemas

Este domingo Independiente y River Plate protagonizarán el clásico en la fecha 12 de la Liga Profesional de Argentina. El Rojo buscará volver a ganar, algo que consiguió en la fecha pasada, pero que no había logrado en cinco fechas. Mientras que el Millonario buscará ganar después de haber sido sorprendido por Sarmiento de Junín como local.

El partido se jugará en el Estadio Libertadores de América desde las 17.30 y significará la vuelta para los del conurbano bonaerense a su estadio tras jugar de local a puertas cerradas contra el líder del certamen Atlético Tucumán, donde cayó en cancha de Platense por 1 a 0.

Independiente de Avellaneda llega a este partido en medio de una gran crisis deportiva e institucional, esto porque actualmente está ubicado en el puesto número 23 del campeonato con 11 unidades. En la fecha pasada venció por tres a cero como visitante a Colón de Santa Fe, pero anteriormente no ganó en cinco fechas, su última victoria había sido dos a uno como local frente a Estudiantes de La Plata. Las salida de Eduardo Domínguez como entrenador y de Daniel "Rolfi" Montenegro como Manager, el inusitado retorno de Julio Falcioni, despedido hace 6 meses y contratado nuevamente y un llamado a la elecciones después de una convulsionada asamblea de socios, son muestras claras de una institución y una dirigencia que no tiene claro dónde va y que tropieza constantemente desde hace un tiempo a esta parte. Cabe destacar además que el Rojo no pasó la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el cupo a la segunda ronda lo tomó el Ceará de Brasil.

Mientras que River Plate llega a este encuentro después de haber perdido por dos a uno en el Monumental de Núñez frente a Sarmiento de Junín, donde dejó más dudas que certezas. El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, está en el puesto 12 con 15 unidades, y ya conocida la derrota de Atlético Tucumán -todavía líder del certamen- sabe que debe ganar para achicar diferencias y tener posibilidades reales de pelear por el título.

El partido será emitido por 4 radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén: AM 550 La Primera en amplitud modulada, mientras que en FM irá por Mitre Patagonia en el 90.5; RDV Clásicos & Noticias 90.7 y Las Palmas 96.1