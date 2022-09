Los Pumas locales en Avellaneda ante Sudáfrica

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, presentará siete modificaciones en la formación que se medirá el hoy sábado frente a Sudáfrica, actual campeón del mundo, en un encuentro de la quinta y penúltima fecha del torneo Rugby Championship. El partido se desarrollará desde las 16.10 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini de Independiente, que reemplazará al José Amalfitani de Vélez Sarsfield, cuyo campo de juego no está en buenas condiciones.



El entrenador australiano de Los Pumas, Michael Cheika, definió este jueves el equipo con siete cambios respecto al que perdió categóricamente por la cuarta fecha frente a los poderosos All Blacks por 53-3, encuentro jugado en la ciudad de Hamilton.

Habrá tres modificaciones entre los tres cuartos: Gonzalo Bertranou, Lucio Cinti y Jerónimo de la Fuente por Santiago Cordero, Matías Moroni y Tomás Cubelli, respectivamente. Tetaz Chaparro y Bello estarán en la primera línea junto al hooker y capitán, Julián Montoya; Alemanno jugará en la segunda junto a Lavanini; y en González formará la tercera línea con Marcos Kremer y el octavo Pablo Matera. Y entre los forwards serán cuatro: Juan González, Matías Alemanno, Nahuel Tetaz Chaparro y Eduardo Bello en lugar de Santiago Grondona, Guido Petti, Joel Sclavi y Thomás Gallo.



Entre los tres cuartos, el mendocino Bertranou ingresará como medio scrum y Santiago Carreras se mantendrá como apertura.

Entre los centros volverá el rosarino De la Fuente, recuperado de una lesión, mientras Matías Orlando seguirá entre los titulares; y los wines serán Cinti y Emiliano Boffelli. Juan Cruz Mallía se mantendrá en el puesto de fullback.

Los Pumas formarán entonces con Juan Cruz Mallia; Lucio Cinti, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Los relevos serán Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Guido Petti, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.

El seleccionado argentino llega por primera vez desde el 2012 con posibilidades de consagrarse campeón, objetivo que alcanzará si derrota en los dos partidos a los actuales campeones del mundo.

"El Championship está abierto aún en la penúltima fecha y eso es positivo ya que depende de nosotros mantenerlo abierto. Contamos con la posibilidad de hacerlo", dijo Cheika en una rueda de prensa ofrecida en Nordelta. Y agregó: "Es fácil para los jugadores estar entusiasmados cuando se enfrentan a los campeones del mundo. El plantel está con una mentalidad siempre positiva, entrenándose fuerte y esto me pone muy contento. No llegamos al objetivo aún, pero dimos pasos adelante y estoy muy conforme". Finalmente indicó: "Los Pumas tienen una pasión increíble y es la mejor experiencia de rugby que he tenido en mi vida".



La quinta fecha se inició este miércoles con el triunfo de Nueva Zelanda a Australia, por 39 a 37, en Melbourne.

Cómo llega Sudáfrica: dirigido por Jacques Nienaber, formará con Steven Kitshoff, Malcolm Marx y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi (capitán), Franco Mostert y Jasper Wiese; Jaden Hendrikse y Damian Willemnse; Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Jesse Kriel y Canan Moodie; Willie le Roux. Los suplentes serán Fourie, Ox Nche, Trevor Nyakane, Louw, Kwagga Smith, de Klerk, Esterhuizen y Frans Steyn.



Argentina y Sudáfrica se enfrentaron en 32 ocasiones, con 28 triunfos de los Springboks sudafricanos, tres de Los Pumas y un empate. El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue en agosto del año anterior, con triunfo para Sudáfrica por 29-10, encuentro disputado en Porth Elizabeth.



Los tres triunfos argentinos fueron en 2015 en Durban (37-25), en 2018 en Mendoza (32-19), y en 2019 (26-24) en Salta, mientras que el único empate (13-13) fue en 2012, en Mendoza.



Las posiciones son encabezadas por Nueva Zelanda con 14 puntos, Australia suma 10 y Sudáfrica y Argentina tienen 9.