Wanda más cerca de Neuquén: se reencontró con L-Gante y se mostraron muy amorosos

A semanas de terminar su relación, Wanda Nara y L-Gante volvieron a reencontrarse en la casa del músico, demostrando que "donde hubo fuego, cenizas quedan". Es que el manager del joven, Maxi "El Brother", compartió un video en el que se ve a la blonda sentada encima del cantante, a punto de darle un beso.

“Donde hubo fuego…”, escribió irónico el hombre que es parte del equipo de L-Gante, etiquetando a los dos protagonistas, y mostrando la cena que estaban a punto de compartir.

Justamente, al llegar al país, L-Gante había sido abordado por la prensa y tras una serie de preguntas no descartó la posibilidad de una reconciliación con Wanda: “Puede ser. Hay chance. Hay que ponerle onda nomás”, contestó a un móvil de A la Tarde, y luego agregó: “Siempre nos llevamos bien nosotros, estemos en pareja o no, todo bien”.

Si bien esto podría tratarse de una especie de confirmación de su nueva vuelta como pareja, también podría ser un guiño para los fanáticos de la región de Río Negro y Neuquén, dejando entrever que ambos podrían visitar el fin de semana el Alto Valle.

La visita la realizarían en el marco de una fiesta que se llevará a cabo este sábado en el Casino Magic de Neuquén (junto a una presentación que también harían en General Roca), en la que L-Gante es el animador principal.

Si bien la presencia de la mayor de las Nara no está confirmada, es sabido que previo a su separación ya habían asumido una importante cantidad de compromisos los cuales requerían que se los vea juntos en ciertos eventos, y no se descarta que eso pase en Neuquén. Es que incluso la empresaria ya viajó a Paraguay meses atrás para cumplir con uno de esos contratos, y hasta dijo presente en diferentes shows de L-Gante en el país, pese a que para ese entonces ya no estaban en pareja.

De venir Wanda a Neuquén, su aparición en el escenario se daría para cantar sus hits, entre ellos, "Amor Verdadero Remix", la versión junto a L-Gante de la canción que le dedicó a Mauro Icardi; junto a "Bad bitch" y "Money".