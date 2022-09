Insúa vs Tinelli “no tengo ni quiero tener buena relación"

El conflicto sigue en el mundo San Lorenzo entre Rubén Insúa y el ex presidente Marcelo Tinelli. Tras los dichos del domingo en la cancha, la respuesta judicial de conducto televisivo, hoy el actual DT salió con los tapones de punta “Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga la hora y el día”.

Después de mucho tiempo, San Lorenzo vive aires tranquilos en lo deportivo, pero el fin de semana, nuevamente se abrió un frente de conflicto que arrastra asuntos personales y antiguos. Rubén Darío Insúa en el medio del partido contra River le gritó a los hinchas "insulten a Tinelli que se robó todo", desatando la respuesta judicial de Tinelli.

Luego de la práctica del miércoles, el actual DT llamó a una rueda de prensa y descargó ante el ex dirigente “No me molestó que haya tomado cartas en el asunto. Con Tinelli no tengo ni quiero tener buena relación. Al contrario, no tengo una buena opinión como individuo” sostuvo, agregando además “Cuando las personas mayores tienen un problema, lo tiene que resolver entre ellos. Es de cobarde cuando vos dirimís un problema personal y le haces daño al hijo de uno de los dos. Yo eso jamás lo haría".

Según trascendió, Insúa está molesto con el conductor televisivo porque en su gestión, cuando San Lorenzo salió campeón de reserva en el 2015, Robertino Insua era la figura del equipo, pero que Tinelli se negó a firmarle su primer contrato y tuvo que abandonar la institución

Con este individuo hace muchos años que no tengo relación ni quiero tenerla. Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga la hora y el día. Yo creo que nunca le falté el respeto a nadie. a partir de que se metió con gente que yo amo, hasta el último día vamos a estar en veredas opuestas en el plano humano y personal"

En la actualidad, San Lorenzo pudo darle rumbo a su situación complicada en lo deportivo marcha décimo tercero en la tabla de la Liga Profesional, buscando terminar de afianzar un plantel para que el torneo próximo sea protagonista.