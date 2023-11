Clausuraron la Bombonera y hay bronca en Boca

Después de recibir a la Selección Argentina en la noche de ayer, la Bombonera sufrió una inesperada clausura. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alega que en el partido contra Uruguay se superó la capacidad permitida de público del estadio. Desde Boca están que arden y el club sacó inmediatamente un comunicado que denuncia "animosidad contra la institución".

Fueron cinco clausuras parciales en distintas partes de la Bombonera por superar la capacidad permitida. "Dadas las circunstancias del caso, el club considera que dicha acción evidencia animosidad contra la institución, algo que se ha reiterado sugestivamente en varias oportunidades en lo que va del año", señaló el comunicado de Boca, apuntando contra el Poder Ejecutivo porteño.

Orgullosos de haber recibido en casa a los campeones del mundo en un clima festivo y con total normalidad, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el… pic.twitter.com/spKaEZfYx0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 17, 2023

Estas clausuras de la Agencia Gubernamental de Control son preventivas y no se oficializan hasta que un juez lo decide, no obstante no es la primera vez que la Bombonera tiene roces con la justicia: en febrero se clausuró la Tribuna Sur por "deficiencias edilicias" y en agosto se allanó en una causa de presunta sobreventa de entradas, llevada a cabo por Celsa Ramírez.

El pasado martes se oficializó el cierre de listas para las elecciones en Boca, donde se confirmó que Juan Román Riquelme se candidateará por el oficialismo en fórmula con Jorge Amor Ameal, mientras que el expresidente Mauricio Macri acompañará como vice a Andrés Ibarra. En el medio de este clima eleccionario y con los comicios del 2 de diciembre cada vez más cerca, la Bombonera volvió a estar en la mira.