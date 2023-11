Ibarra oficializó a Macri como el vice de su fórmula

Ibarra presentó a Macri como su vicepresidente. El candidato de la oposición de Boca oficializó al ex presidente entre 1995 y 2007 como su compañero de fórmula. Foto: La Nación

Lo que se venía rumoreando hace días es oficial: Mauricio Macri volverá a jugar de lleno en la política de Boca. En la tarde de hoy, Andrés Ibarra oficializó al ex presidente de la Nación como compañero de fórmula en un acto organizado en el Yacht Club de Puerto Madero. Ambos irán como la lista opositora al oficialismo, que será encabezado por Juan Román Riquelme.

Ibarra comenzó el acto agradeciéndole a su vicepresidente y recordando su anterior paso por el club como Gerente: "Es un orgullo que el presidente mas exitoso de la historia de Boca me acompañe. Tuve el honor de acompañar la época dorada de Mauricio (Macri), donde cosechamos 16 títulos en 12 años, incluidas cuatro Libertadores y dos Intercontinentales. Sabemos de grandes hazañas, para eso hace falta mucha pasión pero sobre todo muchísima gestión, poniendo siempre a Boca por encima de todo. Nadie puede ser más importante que el club", declaró el candidato.

También tuvo la palabra Macri, quien se mostró contento por la oportunidad y aprovechó para pegarle al oficialismo: "Andrés me dijo que necesitaba que lo acompañe. No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad y la prepotencia. Por ese camino, el club no tiene futuro". Además, le tiró un dardo directo a Riquelme: "Actúa como si Boca fuese su casa. Nadie lo votó a 'Chanchi' Riquelme (NdeR: Cristian, hermano de Román, que trabaja activamente en Boca Predio y está siendo investigado en una causa de venta ilegal de entradas), pero maneja el club".

Andrés Ibarra anunció oficialmente que Mauricio Macri será su vicepresidente en la elecciones del Xeneize uD83DuDD35uD83DuDFE1



uD83DuDDE3? “Vamos a poner a Boca entre los cinco clubes mejores del mundo”. pic.twitter.com/hGK90VIQ5s — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 13, 2023

Además, Ibarra puso sobre la mesa el proyecto de una nueva Bombonera como uno de los pilares de su campaña: "La Bombonera Siglo XXI será clave en nuestra plataforma del Boca que soñamos. Es la única solución definitiva para los miles de socios que hoy no pueden ir a la cancha", comentó sobre el proyecto.

Además de Ibarra y Macri, el eje opositor está constituido por viejos conocidos de la política Xeneize. El principal es Daniel Angelici, fuera de la lista pero que colaborará activamente, además de Francisco Quintana y Javier Medín, ex vicepresidente de la Comisión Normalizadora (apoyada políticamente por Macri en su época de presidente) que condujo la AFA entre 2016 y 2017 previo al escándalo político del "38 a 38" y la posterior elección del actual presidente Claudio Tapia. Además, Mario Pergolini, quien integró la Comisión Directiva actual hasta su renuncia en marzo de 2021, sería el tercer integrante de la fórmula.

La dirigencia de Boca comunicó que las elecciones tendrán lugar el domingo 2 de diciembre. Dentro de los 350.000 socios con los que cuenta el club, sólo unos 98.000 están habilitados para votar. Estos son los socios activos con más de dos años de antigüedad. La masa de socios adherentes no puede sufragar.