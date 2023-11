Franco Colapinto manejará un Williams en Abu Dhabi

Una semana después de haber sido confirmado como piloto de la Fórmula 2 para la temporada 2024, Franco Colapinto manejará por primera vez el FW45 de Williams en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi el próximo 26 de noviembre.

Es que el piloto argentino participará del "Rookie Test" del circuito de Fórmula 1 de Abu Dhabi donde probará por primera el auto de la escudería Williams.



"Voy a estar manejando el F1 de Williams en el Rookie test de Abu Dhabi. No me entra tanta felicidad en el cuerpo de pensar que en unas semanas voy a estar manejando un Formula 1 por primera vez. "Gracias a Williams por esta increíble oportunidad", anunció el joven argentino, de 20 años.



A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), el joven piloto argentino agradeció el apoyo del estado nacional y de los auspiciantes por acompañarlo "a hacer historia" y cumplir su "sueño".

(1/2) ??Voy a estar manejando el F1 de @WilliamsRacing en el Rookie test de Abu Dhabi. No me entra tanta felicidad en el cuerpo de pensar que en unas semanas voy a estar manejando un Formula 1 por primera vez. Gracias a Williams por esta increíble oportunidad! pic.twitter.com/JfHkxYOGL4 — Franco Colapinto (@FranColapinto) November 1, 2023





Gracias al gobierno, Matías Lammens, Visit Argentina, Marca País, YPF, Globant, Bizarrap y Bullet Sports Management por acompañarme a hacer historia juntos y cumplir este sueño", escribió Colapinto.



"Espero que estén tan contentos como yo. Pero falta mucho por delante todavía. A seguir empujando", agregó el bonaerense de Pilar. El "Rookie Test" es una prueba de jóvenes pilotos con los autos de la Fórmula 1.



En este caso, Colapinto y su compañero, el británico Zak O'Sullivan, manejarán el FW45 que habitualmente conduce Alex Albon, actualmente número 13 de la temporada 2023 de la F1.



El director deportivo de Williams, Sven Smeets, valoró la madurez de los jóvenes talentos de la escudería. "Tanto Zak como Franco han tenido temporadas impresionantes en la Fórmula 3 y ahora estamos deseando darles la oportunidad de conducir el FW45 en Abu Dhabi para ayudar en su desarrollo", expresó el directivo en el comunicado oficial.



"Sé que ambos trabajarán duro para prepararse para esta experiencia y la aprovecharán al máximo", agregó Smeets.