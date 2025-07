Se filtró el verdadero motivo por el que Pampita aclaró la fecha de su separación de Martín Pepa

El romance no prosperó y Pampita se encargó de confirmar que su relación con Martín Pepa llegó a su fin. En este contexto, al contar que se separó, sorprendió el énfasis que le puso a aclarar la fecha, lo que generó sospechas. Fue así como se deschavó el temor latente de la modelo por la posibilidad de la aparición de una tercera en discordia.

Gustavo Méndez lanzó la primicia y sorprendió a todos: “Están separados, fue una relación que duró desde noviembre hasta acá”. En un principio, el periodista se la jugó, pero poco a poco comenzaron a llegar las dudas: “No hay terceros en discordia, él ya estaría haciendo vida de soltero”.

Tras esta revelación, aseguró que Pampita no tenía el deseo de romper con este amor: “A mí me dijeron que ella no se quería separar y que incluso proponía hacer más viajes juntos”. Y sentenció: “Él la llamó antes del viaje de ella al sur para decirle ‘esto no tiene continuidad’”.

Luego de dar la noticia, el periodista intercambió mensajes con la modelo. Allí le pidió confirmar la noticia, cosa que ocurrió, y también recibió una aclaración de ella que lo sorprendió. Sucede que, sin que se lo preguntaran, ella remarcó que el romance se terminó el pasado 9 de julio. Ante la sorpresa por este dato, sumado a que Martín Pepa “ya estaría haciendo vida de soltero”, es lo que despertó la polémica.

Es por eso que Pampita no anduvo con vueltas y fue concreta al explicar por qué aclaraba la fecha de su separación: "Hay algo que me resultó curioso, que se encargó de aclarar que la separación fue el 9 de julio. Y le dijimos: '¿Por qué aclarás tanto que fue en esa fecha?'. Y ella dijo: 'Por si aparece algo post 9 de julio de Martín Pepa'”.

A todo esto, Pepe Ochoa alimentó los rumores de que habría una tercera en discordia, lo que elevaría la polémica: “Habría una tercera persona en discordia. Estaría con una compañera de trabajo. Toda la empresa tiene el dato. Se la habría querido sacar de encima. La habría querido limpiar y ella se dio cuenta de la situación”.