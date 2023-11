River: ¿Se despiden varios referentes?

River quiere seguir puntero de la Zona A de la Copa de la Liga y enfrentará a Huracán este viernes en su último duelo como local de la fase regular. Esto podría significar el último partido frente a su gente para varios emblemas del equipo, algunos que han sido parte fundamental del ciclo de Marcelo Gallardo que conquistó dos veces la Copa Libertadores, entre otros títulos.

Dos de ellos son grandes referentes y han conseguido varios títulos con el Millonario. El caso más resonante es el de Enzo Pérez, capitán del equipo, que a sus 37 años no renovaría el contrato que lo une a River y buscaría otro destino (lo tentaron de Arabia Saudita, Brasil y Deportivo Maipú, su club de origen). El otro referente que dejaría el club es Jonatan Maidana, de 38 años, uno de los capitanes más aclamados de la 'Era Gallardo' y ganador de 15 títulos, que no está formando parte de las convocatorias de Martín Demichelis y dejaría Núñez en diciembre.

Los otros dos que no estarían en los planes son Bruno Zuculini y Matías Suárez. El ex Racing sufrió una rotura de ligamentos a principios de año, y si bien se recuperó no volvió nunca a tener la continuidad deseada y saldría a fin de año. Suárez se encuentra en una situación similar: con minutos y participación limitada por una sinovitis en la rodilla que lo aqueja, el cordobés no renovaría su vínculo con River.

Empieza la renovación en el Millonario y Demichelis podría perder soldados de cara al 2024. Por lo pronto, el duelo ante el Globo del viernes podría ser la despedida en el Monumental de estos futbolistas que han tenido buenos momentos y que también buscarán despedirse de River con un título.