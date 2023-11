El Kun desmintió su supuesto accidente: "No sé quién inventó esto"

Luego de un trascendido que surgió contando que Sergio Agüero se había accidentado en una moto de agua en Cuba y había sido internado de urgencia en un hospital de Miami, el propio Kun subió un video en sus cuentas de X e Instagram desmintiendo el hecho para llevar tranquilidad tanto a sus seres queridos como a sus seguidores.

"Ya saben por qué hago este video. No sé quién inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero bueno. Hay amigos, familia, mi hijo, todo el mundo preguntando si estaba bien. Mi vieja llorando... en fin, no sé quién inventó esto" comentó Agüero sobre la fake news difundida. "Acá estoy, bien, todo tranquilo. Gracias a todo el mundo que se preocupó, pero no pasó nada", concluyó el ex futbolista de la Selección Argentina.

El Kun se encuentra en Miami, donde se está entrenando activamente para una breve vuelta al fútbol, ya que será uno de los protagonistas del partido amistoso Leyendas de Conmebol. El encuentro se jugará el próximo 5 de diciembre en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami de su amigo Lionel Messi, a las 22hs de Argentina.

El duelo, organizado por la propia CONMEBOL, estará repleto de figuras sudamericanas, y Agüero integrará el 'Equipo 1' junto a otros compatriotas que han dejado huella en la Selección Argentina como Javier Zanetti o Gonzalo Higuaín. Otro de los que estará acompañando al Kun en ese once será Leonardo Ponzio.