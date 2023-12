Formidable logro de Pumas 7's en Sudáfrica

Los Pumas 7's vencieron a Australia por 45 a 12 y de esta manera se adjudicaron el Seven de Ciudad del Cabo, la última fecha del año en el circuito. Es el séptimo título para Argentina y el primero en tierra sudafricana, después de las medallas doradas en Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023 y Londres 2023.

El partido definitorio comenzó de la misma forma que la semifinal: con Marcos Moneta salvando un try a centímetros del in-goal propio a pura velocidad y con los Pumas 7s apoyando un try de contraataque para marcar la tónica del partido. Con un jugador de más por la amonestación a Malouf, los Pumas marcaron dos tries más a partir de la recuperación de la salida propia, un parcial de 21-0 que, todavía con mucho por jugar, significó un golpe de knock-out.

El golpe de gracia, en la última jugada del primer tiempo, fue una verdadera obra de arte: la pelota fue al piso y Matías Osadczuk lo resolvió pasando la pelota con el pie; Luciano González desbordó a pura potencia, aguantó dos marcas y asistió con un off-load por la espalda al propio Osadczuk, que se fue solo al try. Tute terminó siendo elegido el mejor jugador de la final.

En el segundo tiempo, pese a dos tries seguidos de Australia de contraataque que acortaron la distancia, los Pumas 7s nunca sacaron el pie del acelerador y terminaron dibujando una goleada contundente, impropia de una final.

El sábado, en la etapa de grupos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora habían exhibido una marcha con dos victorias y una caída, con los triunfos por 31-12 ante España y por 21-7 frente a Francia, en tanto que cayeron por 19-12 con Fiji.

Este domingo, vapulearon a Canadá por 33-0 y en semifinales derrotaron a Irlanda por 26-19. Cabe recordar que Argentina había perdido la final ante Sudáfrica en la primera fecha del circuito Seven, que se disputó en Dubai hace una semana.