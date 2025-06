Boca de la ilusión y el aliento a la derrota final

A Boca se le terminó escapando un resultado positivo ante el Bayer Münich que finalmente ganó 2 a 1 en el partido por la 2ª fecha de la zona C en el Mundial de Clubes que tuvo como sede a Miami, pero se vivió como si estuvieran a cuatro cuadras de Caminito.

Impresionante el aliento del hincha Xeneize durante todo el compromiso en el que el equipo vivió de todo. Padeció la superioridad de la primera media hora de un rival alemán enorme en presupuesto y físico, encima en desventaja después del primer gol de Harry Kane a los 17 minutos con una buena definición a la salida de un despeje de Luis Advíncula que defendió el centro enviado desde la derecha.

Un tiro libre sobre la media hora de Kevin Zenón sacudió las manos del arquero Neuer y revivió a Boca en su ánimo para conducir los minutos finales con la mínima hasta el descanso.

Parecía imposible

Parecía imposible imaginar que el equipo argentino pudiera llevar peligro sobre el arco del Bayer, pero a puro corazón y con el crecimiento de Alan Velazco en la mitad de la cancha, comenzaron a insinuarse algunas situaciones.

En defensa, el vendaval rojo ya se había detenido y poco a poco empezó a meterse en el juego, siguió siempre en partido el equipo de Miguel Ángel Russo.

Hasta que a los 22 recuperó Rodrigo Bataglia, profundizó Velezco y Miguel Merentiel sacó todo su repertorio como delantero centro. Eludió al marcador tirando el autopase por un lado y saliendo perfilado para el otro y frente a Neuer definir contra la red.

Fue lo mejor de Boca en la noche sobre el campo y se desató por completo el carnaval en las tribunas. Bayer sintió el impacto, el Xeneize merodeó por varios minutos el área rival y parecía que se llevaba premio ante el otro europeo del grupo.

Pero ante tanto potencial del rival, cualquier descuido o rebote se paga caro. Fue lo que capturó Olise sobre el borde del área grande y con un remate bajo y cruzado superó la estirada de Agustín Marchesín, cuando sólo quedaban siete para el final.

Ya no quedaba resto físico para más. Russo ya había sacado a Belmonte, Merentiel y Velazco. Ni Milton Giménez ni Ezequiel Ceballos llegaron a tocar la pelota en ofensiva y el partido se cerró con una derrota que lo llena de obligaciones para el martes, contra el Auckland City de Nueva Zelanda a quien deberá marcarle muchos goles y esperar por una victoria del Bayer ante el Benfica para poder avanzar de ronda.

Acciones del segundo tiempo

37 Minutos del segundo tiempo. Gol del Bayer. Olise, de los mejores en el partido, tomó un rebote dentro del área y definió con justeza abajo, sobre la derecha de Marchesín.

37 Minutos del segunto tiempo. Musiala sale lesionado e ingresa Thomas Müller en el Bayer.

35 Minutos del segundo tiempo. Sale Miguel Merentiel e ingresa Ezequiel Zeballos. Sale Alan Velezco e ingresa Marcelo Sarachi.

24 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Boca. Sale Palacios e ingresa Miltón Giménez. Sale Tomás Belmonte e ingresa Williams Alarcón.

22 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Bayer. Sale Coman e ingresa Leroy Sane y sale Guerreiro para el ingreso de Dayot Upamecano.

22 Minutos. Gol de Boca. Merentiel. Gran jugada de contra del Xeneize. Recuperó Bataglia, profundizó Velasco y Merentiel con una definición notable pone el 1 a 1 parcial. Miami es un carnaval.

14 Minutos del segundo tiempo. Debut absoluto de Malcom Braida en Boca, ingresa por Zenón.

12 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en Bayer. Salen Gnabry y Goretzka ingresaron Musiala y Pavlovic

8 Minutos del segundo tiempo. Boca llega al área de Bayer. Zenón nuevamente sumándose al ataque estuvo apunto de anticipar al marcador central.

7 Minutos del segundo tiempo. Remate de Olise para el Bayer. Atajó Marchesín, yendo abajo, sobre su izquierda.

4 Minutos del segundo tiempo. Buena proyección de Advíncula para Boca desde la derecha. Terminó en un remate ato del peruano.

A la vuelta de los vestuarios, no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Mismos 11 por el lado Xeneize, pese al flojo primer tiempo de los mediocampiasta Carlos Palacios y Alan Velazco.

El trámite del primer tiempo

Olise por la derecha fue una pesadilla para el fondo Xeneize que rápidamente perdió la posesión y comenzó a ser dominado por un rival que hasta la media hora inicial lo superó en todos los aspectos.

El gol fue después de un centro al área que cayó desde la derecha, Luis Advíncula rechazó corto y el rebote lo tomó Kane que definió con precisión abajo, sobre el palo izquierdo de Agustín Marchesín.

Recién a los 30 tomó aire el equipo argentino, con un tiro libre de Kevin Zenón que Neuer envió al tiro de esquina y a la salida de ese envió Marchesín se lo ganó en el duelo a Olise.

Con otro ánimo colectivo, Boca disputó un poco más adelante las acciones, salió del asedio y se fue al descanso perdiendo sólo por la mínima. Lo que se hace difícil de imaginar es cómo hará para encontrar juego en su mediocampo sin poder mantener la pelota.

Acciones del primer tiempo

Como se imaginaba, el público Xeneize es amplia mayoría y se hace sentir desde la previa. En la presentación oficial a los jugadores del club alemán, una silbatina generalizada se mezcló con el "Dale, dale boo". Camiseta alternativa en el conjunto argentino.

39 Minutos. Bayer se mantiene mucho más peligroso, pero en el último tramo Boca encontró algunas buenas aproximaciones que lo reanimaron.

33 Minutos. Zenón dentro del área. Otra vez perdió el duelo ante Neuer.

31 Minutos. La contra del Bayer a la salida del tiro de esquina, tomó mal parado a Boca. Olisé perdió contra Marchesín que lo achicó muy bien.

30 Minutos. Primer tiro al arco de Boca. A trvavés de un tiro libre recostado por la derecha. Le pegó Zenón. Neuer desvió al tiro de esquina.

27 Minutos. Boca no pasa la mitad de cancha, pero sigue aferrado a su plan de achicar. Sin juego de los mediocampistas, Merentiel quedó solo y cortado en la ofensiva.

23 Minutos. Es todo del Bayer. Boca no corta circuitos de pase y el dominio se hace constante. Lo sufre Boca, se silencia el público.

17 Minutos. Gol del Bayer. Harry Kane. Desborde por la derecha y centró para el goleador que se anota temprano en el partido. Olisé por la derecha se muetra muy peligroso.

13 Minutos. Lo mejor del partido hasta el momento está en las tribunas. Boca se siente cómodo en estos primeros minutos.

7 Minutos. Gol anulado al Bayer. En un tiro de esquina. Nabry no deja salir a Marchesín del arco. Lo había cobrado el árbitro. Fue al VAR y se anuló.

6 Minutos. Acciones controloradas. Bayer toma la iniciativa, pero sin profundizar.

A una hora del inicio del partido, Vincent Company y Miguel Ángel Russo confirmaron las alineaciones titulares. Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Bataglia, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Carlos Palacios, Kevin Zenón; Miguel Merentiel.Bayer Münich: Manuel Neuer; Jonathan Tah, Raphael Guerreiro, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Serge Gnabry; Harry Kane, Kingsley Coman y Michael Olise.

La previa

El partido será clave para las aspiraciones del Xeneize, que necesita sumar para mantener chances de avanzar a la próxima ronda. Pese a las especulaciones de los últimos días, y teniendo en cuenta lo que trascendió en los entrenamientos realizados por el técnico Miguel Ángel Russo, Ayerton Costa continuaría en la zaga centra y Marcos Rojo en el banco de suplentes. La formación no está confirmada y se espera por conocer el nombre del primer central, aunque todos los caminos conducen al ingreso de Lautaro Di Lollo tras la expulsión de Nicolás Figal.

Ambos equipos se enfrentaron en tres ocasiones a lo largo de la historia:

1925 : empate 1-1 en Múnich, durante una gira europea.

1967 : victoria 1-0 para Boca en un amistoso disputado en Barcelona.

2001: triunfo 1-0 para Bayern Múnich en la Copa Intercontinental, disputada en Japón.

Este nuevo cruce marca el cuarto encuentro entre dos instituciones históricas del fútbol mundial.

Declaraciones y bajas en Boca

Desde el club alemán, el arquero y capitán Manuel Neuer señaló:

“Nos preparamos para el partido para estar cada vez más concentrados ya que la intensidad también está aumentando un poco”.

En Boca, el entrenador Miguel Ángel Russo trabaja en la reestructuración del equipo tras las expulsiones de Nicolás Figal y Ander Herrera frente a Benfica, ambos suspendidos. Por su parte, el español salió lesionado en el debut.

El entrenador del Xeneize aseguró que aún no terminó de delinear el once titular. "La formación no la tengo ni yo. Vamos a esperar hasta mañana a la mañana. En estos torneos, tenés que esperar cómo se levantan. Después de hablar con el médico, tendremos que tomar las decisiones naturales", contó.

Sin embargo, se sabe que baraja la posibilidad de reemplazar al ex-Independiente con Lautaro Di Lollo y a Herrera, con Tomás Belmonte. También existe la chance de que entre Malcom Braida como sustituto de Kevin Zenón.

Cómo y dónde escuchar el partido

La cobertura en vivo estará a cargo de distintas radios del grupo Prima Multimedios, que transmitirán el encuentro desde las 21: