Qué necesita Boca para clasificarse a octavos de final

Boca Juniors sufrió una derrota 2-1 ante Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha del Grupo C y quedó complicado de cara a la última jornada para conseguir el boleto a los octavos de final del Mundial de Clubes tras la goleada previa de Benfica 6-0 sobre Auckland City.

El calendario indica que el Xeneize cerrará su participación en la zona el próximo martes 24 de junio ante el eliminado Auckland City desde las 16 en el GEODIS Park de la ciudad de Nashville. A la misma hora, se jugará otro partido clave para las aspiraciones de los de Miguel Ángel Russo: Bayern Múnich y Benfica se encontrarán en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Los alemanes certificaron su clasificación a octavos de final con 6 puntos, una diferencia de gol de +11 y jugarán la última jornada con la tranquilidad de tener el boleto sellado. Enfrente tendrán a los portugueses que cuentan 4 puntos y una diferencia de gol de +6.

En ese contexto, el Xeneize está obligado a golear al Auckland y esperar que el Bayern derrote sí o sí a Benfica. Boca tiene -1 de diferencia de gol y deberá además recortar esa distancia con los portugueses, al mismo tiempo que podría esperar una victoria abultada de los alemanes que los ayude a reducir ese margen.

En caso de igualdad de puntos, el primer criterio del reglamento FIFA indica que se definirá por los resultados de los partidos entre esos equipos: “Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión”. Si eso no logra destrabar la igualdad, los siguientes puntos serán mayor diferencia de gol, mayor número de goles marcados, fair play y sorteo.