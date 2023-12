Teo Gutiérrez, a las piñas en un partido de barrio

Teo Gutiérrez, a las piñas. El colombiano ex River fue noticia por agarrarse con su cuñado en un torneo de barrio en su Barranquilla natal. Foto: Prensa Dimayor

Luego de la polémica que terminó con su no renovación en Deportivo Cali, ahora Teófilo Gutiérrez volvió a ser noticia por otro escándalo en un partido de barrio. El delantero colombiano ex River se tomó a golpes con su cuñado y compañero de equipo tras una acalorada discusión en pleno juego y las imágenes se viralizaron.

Gutiérrez se encontraba disputando un partido por la Copa de Campeones en un torneo barrial en la cancha del Simón Bolivar de su Barranquilla natal. Como muestra el video, Teo se enoja por un mal pase de su cuñado, empiezan a discutir e inmediatamente se empiezan a golpear mientras el partido seguía.

Quien terminó frenando la gresca fue otro compañero de ambos, que reaccionó y alcanzó a separarlos, hasta que el árbitro y un particular más intercedieron para calmar los ánimos. La cosa quedó ahí y todo terminó con el cuñado de Teófilo saliendo del campo de juego.

No fue precisamente la mejor semana para Gutiérrez. El delantero de 38 años estuvo en la mira hace unos días por una acusación de acoso, ya que una mujer de logística del Deportes Tolima denunció que el barranquillero "le tocó una nalga" en dos oportunidades. Esto derivó en una sanción de cuatro fechas más una multa por parte del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional. Tras este hecho, el ex River decidió no renovar su contrato con Deportivo Cali.

"El jugador Teófilo Gutiérrez finalizó su contrato con nuestra institución. Agradecemos enormemente el compromiso y la entrega del jugador con el equipo, deseándole muchos éxitos en su vida profesional y personal", fue el mensaje de su ya ex equipo tras la decisión de separar caminos, pese a que todavía le restaban seis meses de contrato. Con 38 años y nunca exento de polémicas, ¿seguirá jugando al fútbol?.