Douglas Haig-San Miguel tiene estadio, día y horario

Ezequiel Ávila el ex Cipolletti en Douglas Haig de Pergamino, que tendrá su segunda chance para ascender.

El partido entre Douglas Haig, de Pergamino, proveniente del Federal A, y San Miguel, de la Primera B Metropolitana por el tercer ascenso a Primera Nacional 2024, se jugará el martes 12 de diciembre a las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, con ambas hinchadas.

El árbitro principal designado es Juan Pafundi, el asistente 1 será Gerardo Lencina y el 2 Juan Mamani, mientras que el cuarto árbitro será Jorge Broggi.

El conjunto de Pergamino viene de perder la final del Reducido del Federal A ante Gimnasia y Tiro, de Salta, y ya estaba estipulado desde el inicio de la temporada que el perdedor de dicho encuentro juegue este partido ante el ganador del Reducido de la B, por lo que el “Trueno Verde”, dirigido por Gustavo Coleoni, accedió a esta definición luego de perder la final por el primer ascenso ante Talleres, de Remedios de Escalada.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmaron como se jugará el partido en caso de empate al término del tiempo regular: “si al cabo de los noventa minutos, antes mencionados, el resultado fuera empate, se disputará un tiempo suplementario de 30, en dos períodos de 15 cada uno, y de persistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. Art. 111 del R.G”.

El equipo Fogonero de Pergamino es dirigido por el ex entrenador de Cipolletti, Gustavo Raggio y no podrá contar con unas de sus figuras a lo largo de la temporada, el también ex albinegro Brian Meza expulsado ante los salteños en La Rioja. El que sí estará en consideración del director técnico es el nativo de Cinco Saltos, Ezequiel Carlos Avila.