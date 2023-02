"¿Qué te pasa Brazuca?": Julián Álvarez, mejor que Neymar

Una noche muy argentina se vivió en la entrega de los premios "The Best" en Paris, donde Messi, Scaloni y el "Dibu" se llevaron sus merecidos galardones tras ganar la Copa Del Mundo. Pero las sorpresas no terminaron, ya que una de las figuras de Qatar quedó en el top 10 ganándole a estrellas mundiales y generando polémica.



El segundo goleador de Argentina en el mundial y una de las estrellas de la selección quedó en el puesto número 7 de los mejores jugadores del mundo. Hablamos de Julián Álvarez, el joven de Calchin, que fue el segundo argentino más votado, pese al error de la FIFA de poner en su nacionalidad a España.



Pero las polémicas sobre el merecido puesto de Julián no quedaron ahí, sino que mucho brasileños comenzaron a criticar su posición porque esta mucho más arriba que Neymar y Vinicius Jr. Esto despertó la furia de los brazucas que no entienden como “La Araña” puede ser mejor que sus jugadores.

Thiago Silva bardeando a Julian ??? que Enzo le ponga los puntos pic.twitter.com/O3QSDqDasX — Fran (@frabigol) February 28, 2023



Quien hizo un comentario al respecto fue el capitán de la selección brasileña, respondiendo a un tuit de un fan brasileño que criticaba el orden de los "The Best" y expresó: “Es un broma”, haciendo alusión a que la posición de Julián es una burla.