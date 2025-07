El Karting con Caja le dio la espalda a la ACTC y volvió a la CDA

Después de más de un año de reuniones y promesas incumplidas, el Karting con Caja Neuquino se alejó definitivamente de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera) y se integró a la Federación Neuquina de Automovilismo, bajo la órbita de la CDA (Comisión Deportiva Automovílistica) del ACA.

En la sede del Automóvil Club Argentino en Neuquén, se oficializó una decisión que sacude el mapa del automovilismo regional: el Karting con Caja (KCC), una de las categorías con mayor crecimiento en los últimos años, rompió su vínculo con la ACTC y anunció su incorporación a la Federación Neuquina de Automovilismo (Federación Regional Número 18), lo que significa también su regreso a la órbita de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA.

La conferencia de prensa, encabezada por el titular de la FNA, Daniel Chasco, dejó entrever el trasfondo político que atraviesa al automovilismo argentino. Frente a un auditorio colmado de dirigentes y referentes zonales, el reelecto presidente de la FNA18 le dio la bienvenida al presidente del KCC, Guillermo Moreno, y destacó que se trata de "un momento especial para el automovilismo regional".

Moreno, al tomar la palabra, explicó que la decisión no fue sencilla. “Durante el año pasado participamos de varias reuniones con la ACTC. Escuchamos, analizamos, pero finalmente no nos convencieron. Nuestra categoría creció mucho y necesitábamos una estructura que pudiera acompañarnos en ese crecimiento. De 32 kartings pasamos a 157 ranqueados. Hoy, la única estructura capaz de sostener eso es la de la FNA”, detalló.

El vínculo con la ACTC había sido impulsado principalmente por la Federación del Sur de Deporte Motor, encabezada por Sergio Sanfilippo, un viejo conocido de la política neuquina ligado al quiroguismo, quien además de fiscalizar las carreras del KCC, también promovía los seguros que cubrían a los participantes. Sin embargo, con el correr de los meses, el entusiasmo inicial se fue desvaneciendo. La ACTC no logró ofrecer soluciones concretas y el acompañamiento prometido nunca se tradujo en acciones.

En ese contexto, los dirigentes del Karting con Caja optaron por buscar nuevos rumbos.

La propuesta de la FNA llegó en un momento clave.

“Quiero agradecer especialmente a la Federación Neuquina por abrirnos las puertas. Nosotros también aportamos experiencia, venimos de trabajar intensamente con la Federación del Sur y creemos que es tiempo de construir algo en común con las demás categorías de la región”, señaló Moreno.

La jornada concluyó con un acto simbólico pero significativo: la firma del Reglamento Deportivo 2025 del Karting con Caja, rubricado por Daniel Chasco y Guillermo Moreno. El documento no solo formaliza la incorporación del KCC a la FNA, sino que marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, en un escenario donde la disputa entre CDA y ACTC ya no es exclusiva del ámbito nacional y del que también en un momento participó el Rally Neuquino con Appryn Sur y su presidene Bruno Campos, enemistado con la gestión de Chasco. El dirigente fue el único que no votó al zapalino para un nuevo mandato y recurrió a Personas Jurídicas apra impugnar la elección, aunque el organismo provincial no encontró razones en su reclamo.

Lejos de los pasillos porteños, la grieta del automovilismo argentino se siente también en las pistas del sur. Y el Karting con Caja, con su decisión, acaba de inclinar la balanza.