Los Pumas 7s se coronaron campeones en Vancouver

Los Pumas 7s superaron 33-21 a Francia en la gran final del Word Seven Series, en esta oportunidad, en Vancouver, Canadá y lograron por primera vez en su historia ganar dos torneos en un mismo circuito. El primero fue en enero de este 2023 en Hamilton, en Nueva Zelandia. El elenco argentino no aflojó en ningún momento, no dio ninguna pelota por perdida y supo aprovechar sus fortalezas para poder quedarse con la medalla de oro.

Con este ya son 5 los títulos de los Pumas 7s en toda su historia. Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023 y Vancouver 2023, coronándose como bicampeones en este Seven Series en este año.

Los autores de los tries fueron Marcos Moneta, Rodrigo Isgró, Matías Osadczuk, Tobías Wade y Agustín Fraga, mientras que las conversiones fueron en dos oportunidades de Joaquín Pellandini, una de Luciano González y finalmente de Tobías Wade. De esta manera Los Pumas 7s terminan un torneo una vez más de forma invicta. Ganaron los tres partidos en la fase de grupos, los cuartos ante Fiji, la semi ante Irlanda y la última final ante Francia.

Luego de este torneo, habrá un parate de casi 4 semanas hasta que se desarrolle el próximo Seven Series en Hong Kong del 30 de marzo al 2 de abril, dando inicio a la gira asiática. Luego se jugará 8 y 9 de abril en Singapur.