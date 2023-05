Argentina tendrá un campeón en las tres Copas Europeas

No cabe duda que la obtención del título conseguido en Qatar en diciembre del año pasado por la Selección Argentina de fútbol, que se coronó Campeón del Mundo ha posicionado de muy buena manera a cada integrante del equipo que orientó Lionel Scaloni al máximo logro a nivel países.

Pero, los éxitos se siguen dando y se darán. Actualmente, muchos jugadores continúan el desarrollo de sus carreras compitiendo a grandes nivel en distintos clubes de Europa. Tal es así que en las finales de los 3 torneos principales del Viejo Continente habrá presencia de nativos argentinos. Es decir, que al menos un jugador se coronará ganador y levantará cada uno de los trofeos.

En principio, se estimó que serían catorce los jugadores que potencialmente serían parte de cada una de las finales, pero ahora el número se bajó a once. Uno de los que no podrá estar en una de las finales es el neuquino Marcos Acuña del Sevilla. "El Huevo" fue expulsado este jueves ante la Juventus y se perderá el último partido de la Europa League cuando los españoles se midan ante la Roma de Italia. Otros dos jugadores que participarán de la Final, en este caso de la Champions Ligue, serán Máximo Perrone del Manchester City y Franco Carboni del Inter de Milán, afectados a la Selección Sub 20 Argentina que orienta Javier Mascherano y que este sábado arrancará su participación en el Mundial de la categoría que se juega en nuestro país.

Los que si van a poder jugar y coronarse campeones son, en la Champions Ligue el cordobés Julián Álvarez en el equipo "Ciudadano" que orienta Pep Guardiola y el bahiense Lautaro Martínez y el tucumano Joaquín Correa en el Inter.

En la final de la Europa League, los nuestros estará representados en la Roma por el cordobés Paulo Dybala, en tanto a la falta del patagónico Acuña, los de Sevilla tienen varios argentinos en su plantilla como lo son Lucas Ocampo, Gonzalo Montiel, Erik Lamela y Alejandro "Papu" Gómez.

En la última instancia de la Conference League, por la Fiorentina de Italia estarán Nicolás González, clave en las semifinales por la autoría de dos goles y Lucas Martínez Quarta, y en el otro finalista los ingleses de West Ham, tendrán al ex River Plate, Manuel Lanzini.

En próximos días las tres finales más importantes a nivel clubes de Europa dirimirán un campeón, y al menos habrá un argentino que levante la Copa, circunstancia que no se daba desde hace bastante tiempo.