Cipolletti va con Liniers el domingo en el Alejandro Pérez

Cipolletti iría contra Liniers con los mismos once que arrancaron ante Sansinena. Foto: Luis Alberto Amaolo

Cuando todavía no se acallaron los ecos de la victoria conseguida ante Sansinena el miércoles por 3 a 0 en La Visera, Cipolletti ya tiene puesta la cabeza en su próximo compromiso. Se confirmó que será el domingo desde las 16 en el estadio Doctor Alejandro Pérez de avenida Alem al 1.100 a escasos metros de la emblemática Universidad del Sur de Bahía Blanca visitará a Liniers. El cotejo corresponderá a las duodécima (12ª) fecha de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A temporada 2023 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal y tendrá como árbitro principal a Cristian Rubiano de la Liga de Santa Rosa, La Pampa, y como asistentes a Malvina Lujan Schiel también de la Liga de Santa Rosa y Agustín Lamberti de la Liga Rionegrina de Viedma, como cuatro a Cristian Ramonda de la Liga de General Pico, La Pampa.

Los albinegros viajarán con la tranquilidad que dio el triunfo ante el equipo "Tripero", sirvió desde lo anímico, desde lo matemático, quedó demostrado que desde lo futbolístico no se está tan lejos de los demás equipos de la zona. No es un dato menor, que el resultado derivó en la continuidad del entrenador Christian Lovrincevich, que igualmente tendrá otro examen ante el equipo de la Liga del Sur. No cabe duda, que el conjunto valletano irá en busca de traerse aunque sea un punto de Bahía Blanca, para confirmar que se puede revertir la situación.

Cipolletti quedo en una zona expectante. Tanto mirando la tabla de arriba, quedó a tres puntos con lo que pelean para meterse entre los cuatros que llegarán a la segunda fase en la instancia de play off y meterse entre los dos o tres mejores de la Zona para la Copa Argentina de 2024. Y sin olvidarse de las posiciones de retaguardia, donde está solamente arriba de Círculo Deportivo Nicanor Otamenti por un punto y de Sol de Mayo de Viedma, a los que aventaja por cuatro, con un partido más jugado.

A la espera de los fallos del Tribunal de Penas, se especuló con que algún jugador puede haber llegado a la quinta amarilla y no pudiera ser tenido en cuenta, si esto no pasara volvería a repetir los once que le ganaron al elenco de General Daniel Cerri.

En cuanto a "Los Chivos" están segundos junto a Villa Mitre y vienen de caer el miércoles en Tandil ante Santamarina por 1 a 0 en floja performance.

El resto de la fecha

La jornada se complementará integramente el domingo con esta programación; Círculo Deportivo Nicanor Otamendi será local en el Guillermo Trama de Sol de Mayo de Viedma a las 15, con Maximiliano Macheroni de la Liga de Rosario con árbitro. En General Daniel Cerri, Sansinena oficiará de local de Germinal de Rawson con Marcelo Sanz de la Liga de Coronel Vidal a partir de las 15.30. Finalmente, en Bahía Blanca, en El Fortín de Maipú y Necochea, Villa Mitre recibirá a Ramón Santamarina de Tandil, partido pactado con hora de inicio a las 15.30. Tendrá fecha libre, el puntero e invicto Olimpo de Bahía Blanca.