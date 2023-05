El Desafío Ruta 40 ya tiene fecha y lugar

El Desafío Ruta 40 se disputará del 26 de agosto al 1 de septiembre en La Rioja, Belén (Catamarca) y Salta, en lo que marcará el regreso de esta prestigiosa competencia al escenario deportivo mundial como parte del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC).

Naturalmente, el Desafío Ruta 40 será una gran oportunidad para los competidores de esta disciplina de volver a competir en terrenos desafiantes que supieron ser parte de la historia del Rally Dakar cuando el mismo se corría en el continente sudamericano.

A su vez, el DR40 también representará un gran atractivo para una nueva generación de pilotos que sueña con competir en el Rally Dakar ya que la competencia será parte del programa Road to Dakar, tanto para motos como para la categoría T4.

Este interesante programa le da la oportunidad a los pilotos que compitan en el Desafío Ruta 40 la posibilidad de ganarse una inscripción gratuita para el Dakar. Para ello, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

? No haber participado nunca en el Dakar en ninguna categoría.

? No haber clasificado nunca entre los 10 primeros de un campeonato de la FIM en cualquier disciplina y en cualquier categoría de edad.

? Nunca haber formado parte de la lista Elite / Prioritaria de la FIA y ASO (Moto, coches/SSV o camión).

? Nunca haber sido ganadores del Road to Dakar Challenge en el pasado.

? No formar parte de un equipo oficial.

La historia del rally raid se vive nuevamente desde Argentina. Para mayor información sobre el procedimiento de inscripción y el Road to Dakar Challenge, visitar el sitio web: https://desafioruta40.ar/inscripciones/