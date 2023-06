Cipo sigue sumando, llegó Palacio y mañana arriba Argüello

No hay tiempos de distracción, ni de sentarse a esperar en el presente de Cipolletti de cara a encarar el segundo semestre de la temporada 2023 del Torneo Federal A que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal.

"La era Bonjour" sigue sumando jugadores el plantel, a la llegada el viernes del delantero José Antonio Michelena, descartado en Deportivo Madryn, que ya se sumó a los entrenamientos. "Pepe" nació el 1 de septiembre 1988 en Río Chico, cerca de San Carlos de Bariloche y tiene un recorrido importante en el fútbol nacional. Jugó en Cruz del Sur de la ciudad lacustre rionegrina, 9 de Julio de Morteros, Huracán de Tres Arroyos, Racing de Olavarría, Juventud Unida Universitario de San Luis y Deportivo Madryn en los últimos cuatro años. También tuvo un paso por el fútbol boliviano en el Club Real Potosí.

En tanto, el sábado arribó el delantero Jonatan Palacio. También descartado en Deportivo Madryn por el entrenador Andrés Yllana, al igual que Michelena, decidió aceptar la convocatoria para sumar minutos en cancha que no tuvo en el equipo portuario chubutense. Centrodelantero de buena altura, 21 años, surgido en la cantera de Newells Old Boys de Rosario, prestado al aurinegro para tomar rodaje, circunstancia que no nunca tuvo, por eso aceptó la salida. Llegará para ser alternativa del goleador Favio Cabral, ante la casi segura desvinculación de Ángel Prudencio, que junto a Ulises Ojeda, todavía forman parte del plantel y a la espera de ofertas.

Mañana arribará a la zona el volante mixto Lucas Ezequiel Arguello, neuquino de nacimiento, hijo del lateral correntino Jorge Argüello de la Asociación Deportiva Centenario de la década del 80'. Oriundo de Centenario, pero surgido futbolísticamente en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, con paso por las inferiores de Vélez Sarsfield, seleccionado argentino Sub-20, luego vistió las casacas de Guillermo Brown de Puerto Madryn, Juventud Unida Universitario de San Luis, Chaco For Ever de Resistencia, Olimpo de Bahía Blanca, Sol de Mayo de Viedma la temporada 2022 y el primer semestre de este año jugó en Crucero del Norte de Guarupá. Próximo a cumplir 30 años, jugador con experiencia, acostumbrados a afrontar estas tormentas, parece ser una buena llegada para el momento que atraviesa el elenco valletano.

En las próximas horas consensuarán el flamante entrenador con la dirigencia, la llega de algún otro refuerzo. Mientras el nuevo director técnico estaría interesado en sumar dos más, los directivos hicieron el esfuerzo ya por 3 jugadores y hasta ahí llegarían sus intenciones, para no incrementar el presupuesto que ya es acotado.. Los rionegrinos pueden sumar cinco nuevas caras, las cuatro que permite el reglamento, más poder reemplazar en la lista de buena fe a Ezequiel Carmona, operado por una doble lesión en el hombro que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta el 2024.

Se conocieron la semana pasada las sanciones del Tribunal de Penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la derrota en Tandil también dejó secuelas, tres jugadores suspendidos que no podrá contar el nuevo entrenador. Una fecha de suspensión y no estarán contra Germinal de Rawson el fin de semana venidero en La Visera. Son ellos Maximiliano Franco Amarfil expulsado en Tandil, y por acumulación de amarillas (llegaron a cinco) Leandro Wagner y Elvis Hernández, tres bajas sensibles en el andamiaje cipoleño. En contrapartida están en condiciones de reaparecer tras cumplir sanciones, el tucumano Ezequiel Rodríguez y el zapalino Fernando Pettinerolli.