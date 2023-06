Se suspende el fútbol en el Alto Valle

No habrá fútbol el fin de semana. LIFUNE y la Liga Deportiva Confluencia sacaron un comunicado donde determina que la fecha a jugarse durante el fin de semana, queda, argumentando la medida con los informes emitidos por el SMN, AIC y Defensa Civil.

No rodará la pelota durante todo el fin de semana en el fútbol del Alto Valle, casi al mismo tiempo, ambas ligas madres determinaron con un comunicado oficial, la suspensión de las actividades tanto en primera como formativas.

Según el AIC, el sábado estará inestable, con mínima de 3 grados y máxima de 15, cubierto durante todo el día y con lluvias débiles por la noche. El domingo se mantienen las inestabilidades, con mínima de -1° y máxima de 16, vientos del oeste a 64 km/h. en Zapala aumentará el viento que irá hasta los 78km/h.

“La Mesa Directiva de la Liga Deportivo Confluencia, en conjunto con los representantes de los clubes, Informa que quedan suspendidas las actividades programadas para el día sábado y domingo, por factores climáticos” dice el comunicado.

La fecha que se pasa para la próxima semana: Unión de Zapala vs Independiente, Petrolero vs Maronese, Pacífico vs Centenario, San Patricio vs Don Bosco, Rincón recibe a Patagonia, Atlético Neuquén vs Alianza. En el oficial B: Rio Grande vs Confluencia, Villa iris vs El porvenir, Rivadavia vs Eucalipto Blanco, Los Canales vs Añelo, Sapere vs Vecinal, Esperanza vs San Lorenzo. Por otro lado, LDC está en etapas de definiciones con las semifinales de la competencia.