Rafa Di Zeo será candidato a presidente de Boca

El mundo Boca Juniors -y el fútbol argentino- nunca deja de dar sorpresas. Ya nada puede asombrar o causar estupor. En las últimas horas, tras muchas insinuaciones con flyers entregados en la mítica Bombonera e inmediaciones y campaña en las redes sociales, la posibilidad de que Rafael Di Zeo, Jefe de la barra del Xeneize, se presente como candidato a presidente de Boca en las elecciones de diciembre parece tomar más fuerza que nunca. Este sábado, un allegado al líder de La 12 confirmó que ese es su deseo y, de no mediar imprevistos, se podría concretar.

Este sábado, el afamado peluquero Fabio Cuggini en un entrevista con radio La Red, confirmó los rumores que ya venían circulando desde hace varias semanas: "Hoy vino mi amigo el Rafa y tuve la grata noticia de que tiene decidido presentarse. Solucionó los problemas con la Justicia y es una persona que conoce al club".

Tanto él como su principal ladero, Mauro Martín, retornaron al paravalanchas de La Bombonera en abril cuando el Xeneize recibió a Colón por la actual Liga Profesional luego de seis años, debido a que recaía sobre ellos el derecho de admisión por una causa por encubrimiento agravado de un secuestro extorsivo producido por quien entonces era el tres de la barra, Maximiliano Oetinger.

Ya desligado de esta causa y nuevamente en las tribunas con La 12, Di Zeo ahora pretende dar un paso más en el Mundo Boca y meterse de lleno en la política para disputarle el mando del club al oficialismo encabezado con Juan Román Riquelme. "Me parece bien que cualquier hincha de Boca tenga la necesidad de serlo. Como siempre aparecen las críticas, pero hace mucho tiempo le dije que era un tipo experimentado que podía mejorar el sector al que pertenecía y tener un reconocimiento. A través de los años todos fue mejorando y todavía lo llaman barrabrava. Pero le dije que el camino a seguir si le gustaba la política, sería bueno que se juegue como hincha. Y hoy tomó la decisión, tomó el camino que representó Raúl Gámez en Vélez, que viene de los tablones, terminó siendo presidente y puso al club en un lugar privilegiado", agregó Cuggini.

Hace unas semanas atrás, en una entrevista con el programa El loco y el Cuerdo, que se emite por YouTube y que conducen el pseudo periodista Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler (ex presidente del Club Atlético Independiente), Di Zeo aseguró: “Me gustaría ser dirigente de Boca. Si pudiera, participaría en estas elecciones. Si se dieran las condiciones, sí. Y legalmente estoy habilitado para hacerlo. Me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo desde la tribuna”. A la espera de la confirmación oficial de su propia boca, parece estar todo encaminado.

En la previa del empate 1-1 contra Lanús, con goles de Leandro Díaz y Darío Benedetto, empezaron a repartir en el Alberto J. Armando un papel con la frase "Rafa dirigente", seguida de una foto del líder de La 12 y una urna con el escudo del cuadro de La Ribera. Además, en la parte inferior derecha se puede leer "¿Por qué no?", a modo de pregunta retórica para el hincha sobre la insólita propuesta.

Hasta el momento, ya son tres los que confirmaron su candidatura. El primero fue Jorge Reale, de la agrupación Familia Xeneize y que cuenta con el sostén de Boca, La causa. También lanzó su campaña Andrés Ibarra, apoyado por los expresidentes Daniel Angelici y Mauricio Macri, quien hasta ocupará un lugar en su lista; y el último en sumarse fue el exvicepresidente primero de la actual gestión Mario Pergolini, que anunció su participación por el movimiento Unidad Xeneize.

Por ahora, desde el oficialismo no dieron a conocer el nombre del dirigente que encabezará una lista, pero existen chances de que el vice Juan Román Riquelme se postule. Especialmente, luego de que la Comisión Directiva aprobara su nuevo espacio "Soy Bostero", que le permitiría participar sin necesidad de buscar apoyo político en otra agrupación, como sucedió cuando fue parte de la fórmula de Ameal en 2019.